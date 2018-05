El Concello fija en al menos 23 millones la "deuda histórica" de la Xunta con Peinador

El Concello tiene ya sobre la mesa un cálculo aproximado de a cuánto asciende la "deuda histórica" con Peinador que el lunes reclamaba el alcalde a la Xunta. Desde Praza do Rei apuntaban ayer que al aeropuerto vigués le corresponderían al menos 23 millones de euros de las arcas de San Caetano para equipararse con Alvedro y Lavacolla en lo que a apoyo autonómico se refiere. El cálculo -matizan- tiene en cuenta los fondos recibidos a mayores por los aeropuertos de A Coruña y Santiago entre 2005 y 2013. A parir de ese año no descartan que Lavacolla haya recibido fondos gallegos. El lunes el regidor, Abel Caballero, deslizó de hecho que la terminal compostelana "sigue teniendo ayudas encubiertas a través de Turgalicia".

Tras la polémica desatada por la política autónomica de subvenciones, la Xunta anunció que dejaría de aportar fondos para vuelos a finales de 2013, coincidiendo con el fin del contrato con Ryanair por el que la low cost irlandesa operaba desde Santiago enlaces con Londres, Fráncfort y Milán. En Alvedro y Peinador las ayudas de San Caetano finalizaron bastante antes, en 2012. A pesar del rechazo de la Xunta a apoyar rutas, en 2013 el gobierno municipal de Compostela revelaba que la firma Turkish Airlines había decido iniciar una conexión a Estambul desde Lavacolla tras estudiar con el ejecutivo autonómico "el mejor aeropuerto".

Hoy los concellos de A Coruña y Santiago -ambos sostenidos por formaciones afines: Marea Atlántica y Compostela Aberta- plantearán a la Xunta durante el comité de rutas que varíe esa política. Ambos consistorios llegarán con una propuesta pactada: crear una "caja común" para financiar vuelos en Alvedro, Lavacolla y Peinador y a la que aportarían fondos las tres administraciones municipales, la autonómica y las diputaciones de A Coruña y Pontevedra.

El objetivo que los consistorios herculino y santiagués defenderán es el de la "coordinación" aeroportuaria en Galicia para frenar la competencia de Oporto. Caballero apuntó el lunes que la forma de evitar que la terminal portuguesa siga arrebatando pasajeros a la red aeroportuaria gallega es "apostar" por Peinador y reclamó a la Xunta que se ponga al día con las subvenciones que debe al aeródromo olívico. "La lógica, el sentido común, señala que para competir con Oporto hay que potenciar Peinador", recalca el primer edil de Vigo.

A continuación se desgranan algunas de las claves que estarán hoy sobre la mesa del comité.

1 | El comité de rutas. El comité de rutas convocado para hoy se constituyó hace ya años sin que hasta la fecha haya dado demasiados resultados. En septiembre de 2009 Fomento, entonces dirigido por el ministro José Blanco, anunciaba que su objetivo sería "impulsar una estrategia conjunta para el establecimiento y consolidación de rutas aéreas desde Galicia". La última cita se celebró a finales de octubre de 2015 -ya con Ferreiro, Noriega y Caballero al frente de los municipios- y se saldó sin acuerdos entre los regidores, que mostraron posturas alejadas.

2 | Las subvenciones a vuelos. En la actualidad los tres concellos aportan fondos para rutas. En Peinador hay vigentes varios convenios -Ryanair, por ejemplo, enlaza Vigo con Barcelona, Dublín, Milán, Bolonia y Edimburgo tras ganar un concurso plurianual por 4,4 millones de euros- con respaldo municipal y de la Diputación de Pontevedra. El consistorio herculino destina 1,5 millones anuales a vuelos y el de Santiago 1,7 millones. Al tomar las riendas del Ayuntamiento herculino, el equipo de Ferreiro recortó en 1,6 millones la partida para rutas y presumió de su "racionalización" del gasto. Desde Santiago, Noriega, quien apunta a la coordinación, ha criticado en varias ocasiones cómo el gobierno municipal de Vigo "tira de chequera" en materia aeroportuaria.

3 | Ayudas vs. veto. Aunque en la actualidad los tres aeropuertos de Galicia disfrutan de ayudas, no siempre fue así. Tampoco en la misma medida. En 2013 Peinador fue el único aeródromo que no recibió subvenciones. Mientras Alvedro y Lavacolla se beneficiaban del respaldo a rutas, en Vigo el veto del PP le impedía tener acceso a ellas. En total, entre 2007 y 2015 la terminal olívica recibió 6,11 millones frente a los 13,15 de Lavacolla y los 24,1 de Alvedro.

4 | El crecimiento de Peinador. Tras activarse las ayudas en el aeropuerto vigués y al poder competir en igualdad de condiciones con los aeropuertos de su entorno, Peinador experimentó un crecimiento notable. En 2013 tocó fondo con una caída de un 20% de actividad, solo 679.000 viajeros anuales y apenas cuatro rutas en otoño. Ese mismo año -marcado por la crisis y un desplome general de pasajeros en la red estatal- Lavacolla anotó una ligera caída del 5,5% y Alvedro se mantuvo estable con un descenso de solo el 0,7%. En 2017 sin embargo Peinador encadenó crecimientos notables que lo situaron a la cabeza de la red de Aena, regresó al millón de usuarios anuales y en verano rondó la veintena de conexiones.

4 | La competencia de Oporto. El aeropuerto que más sufre la competencia de Oporto, que solo durante el primer trimestre rozó los 2,4 millones de pasajeros, es Peinador. La terminal de Sá Carneiro se beneficia además del respaldo de la administración lusa. En el norte Lavacolla y Alvedro proponen por el contrario plantearse como un solo "destino único" al estar separadas por apenas 60 kilómetros.