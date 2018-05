Vigo se mueve a golpe de pedal

Tras un sábado de fiesta en dos ruedas, Vigo se sube hoy de nuevo a la bicicleta. Cientos de aficionados participan en "A Pedaliña", una ruta de 17 kilómetros que parte de Porta do Sol hacia As Travesas y de ahí hasta Florida para regresar a Praza do Rei, donde se hará avituallamiento antes del tramo final, que irá hasta Teis para regresar de nuevo al punto de partida. Recorren de este modo parte del que será el futuro carril bici entre Samil y Teis.

La bici no entiende de edades, por eso esta actividad reúne a pequeños y mayores, familias o grupos de amigos dispuestos a dar pedal por la ciudad.

La cita, que contó con el respeto del tiempo, es uno de los eventos más multitudinarios de los que tienen las dos ruedas como protagonistas. No es de extrañar que el alcalde, Abel Caballero, tampoco quisiera perderse la cita, del mismo modo que acudió ayer a la Festa da Bici. El regidor completó un tramo de la ruta, hasta Paseo de Alfonso. Entre otros rostros conocidos también estuvo David Regades.