La viguesa Uxía Alonso se une a la "gran familia" de Lavadores

La Ley de Murphy está para romperla: "lo que mal empieza, mal acaba" no siempre se cumple. El caso de la estudiante Uxía Alonso es el ejemplo. Su búsqueda de trabajo como camarera o niñera degeneró en el ofrecimiento de labores sexuales. Pero la asociación de vecinos de Lavadores conoció su caso por FARO y no dudó en tenderle la mano y ayudarla.

Quién le iba a decir a la viguesa Uxía Alonso que su reivindicación a través de Twitter por los comentarios machistas que recibió a su anuncio laboral terminaría con la firma de un contrato de trabajo. Pues dicho y hecho. Tras conocerse públicamente el caso en FARO, la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva de Lavadores se puso en contacto con la joven universitaria -que cursa estudios de Filología en Santiago- para ofrecerle un puesto de monitora en sus campamentos de verano. Tras cuadrar fechas y horarios, Alonso y el presidente de la AV del barrio vigués se reunieron ayer para aclarar los últimos términos del contrato, ya rubricado. "No contaba con que esto terminase tan bien y mucho menos en un sitio tan chulo, es mucho mejor de lo esperado", apunta la veinteañera.

¿Y cómo empezó todo? El relato de su búsqueda de trabajo incendió las redes sociales y en pocas horas se volvió viral. "Busco trabajo de cualquier cosa porque necesito dinero, me interesan especialmente la hostelería y restauración, el cuidado de niños o personas mayores, tareas de limpieza en el hogar, trabajos de dependienta o atención al público en tiendas..., pero me adapto a otros trabajos". Así rezaba la oferta laboral que colgó la joven. A las pocas horas recibió decenas de respuestas para contratar sus servicios, pero no de camarera o niñera, sino para prostituirse. Fue tal la indignación que no dudó en darlo a conocer.

Esta publicidad despertó el altruismo y compañerismo de la asociación vecinal, encarnada en su presidente Eduardo Fernández que contactó con ella para incorporarla a su plantilla de monitores para el periodo estival. "Nosotros le propusimos un contrato a media jornada, para aprovechar también el verano, para colaborar en nuestros campamentos de verano. Tenemos unas instalaciones muy grandes, con un lago y muchas zonas verdes y desde junio a septiembre siempre vienen muchos niños y personas mayores. Se hacen muchísimas actividades. Se trata de atenderlos y estar con ellos. Contamos siempre con cinco trabajadores que se ocupan también de la cafetería, pero en los meses estivales hace falta una persona más y Uxía entraba en el perfil", narraba Fernández.

Esta primera toma de contacto con las instalaciones tuvo lugar en la tarde de ayer. El presidente recorrió con la joven todas las salas y talleres del gran recinto además de presentarle alguna de las monitoras y trabajadoras habituales de la asociación, en concreto las que imparten clases de pintura y las que se encargan del cuidado y vigilancia de la ludoteca.

Y es que este será precisamente su trabajo en los próximos tres meses, ya que el inicio el periodo estival comienza en solo una semana. "Es exactamente lo que buscaba, me gustan mucho los niños, sobre todo pequeños de entre 3 y 6 añitos", reconocía la joven, que atendrá que ayudar en tareas de mantenimiento y cuidado del recinto así como la vigilancia de todos los menores que a diario y una vez que terminen el colegio, se reúnan en las instalaciones.

Desde el gran salón de actos reformado pasando por los diversos talleres para niños y el aula a estrenar para los infantes. "La zona y las instalaciones están muy bien, nunca había estado aquí la verdad es que me voy encantada", admitía al término de la entrevista.

Su contrato se prolongará cuatro meses, hasta el 30 de septiembre, pero será su horario universitario quien determinará su estadía. "Lo normal será estar tres meses porque las clases en la USC comienzan ya en septiembre y tendré que volverme a Santiago", explicaba Uxía Alonso.