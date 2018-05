El Sergas ordenó el nuevo envío de pacientes a Santiago tras perder población de A Coruña

En el Sergas solo había dos áreas sanitarias en las que se realizaran tomografías por emisión de positrones -más conocida como PET-: Vigo y Santiago. Hasta finales de 2017. Entonces, Sanidade dotó al Centro Oncológico de Galicia -una fundación benéfico-privada con la que tiene una colaboración especial- de una máquina para hacer estos estudios en el área de A Coruña. Así, el hospital compostelano dejó de recibir los casos herculinos, que antes se repartían entre este centro y otro privado. Seis meses después, la consellería ha decidido que los usuarios del área de Pontevedra, que antes atendía el Chuvi, se desplacen hasta Santiago para estas pruebas.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, sostiene que la asignación de estas 300.000 tarjetas sanitarias no es cerrada. Destaca que es "la primera vez" que se opta por una "referencia abierta". Asegura que el área de Pontevedra "podrá elegir" entre enviar estos estudios a Vigo o a Santiago "según las demoras, fundamentalmente, e incluso por alguna otra condición del paciente" como dónde tienen familiares. "Van a ser los centros, según sus demoras, los que sean más o menos atractivos", indica.

¿En la práctica, cómo se tomará esta decisión? Vázquez Almuiña apunta al Servicio de Admisión. "Nos van a indicar qué demora hay en Santiago, cuál en Vigo y si hay algún otro tema que pueda influir" y pone como ejemplo que "un facultativo, por el tipo de enfermedad" quiera un aparato concreto. "Es una nueva forma de relacionar", defiende. "Habrá libertad por parte de los centros, incluso de pacientes y, por supuesto, de los profesionales", garantiza.

Y si el criterio "fundamental" son las demoras, ¿cómo son los tiempos de respuesta hoy? Sanidade no facilita las cifras, pero asegura que la prueba en el Chuvi -gestionada por Galaria- tarda "prácticamente el doble". "En este momento, la de Vigo era un poco elevada y la vamos a bajar e incorporar nuevas técnicas a este PET-TC, que estaba limitado en ese desarrollo", indicó el conselleiro.

"Ya que tenemos un incremento tecnológico importante [la máquina de A Coruña y la renovación de la de Santiago], lo que queremos es incorporar más calidad disminuyendo esperas", defiende y critica el "populismo" de "algunos" en referencia al alcalde, Abel Caballero. Este reprochó que, como "el hospital de Santiago no tiene pacientes para mantener el nivel de recursos que tiene, desvían los de Vigo, perjudicando" a los usuarios. "Seguimos en la eterna canción", criticó y recordó las otras 6 especialidades cuyo desvío era "provisional". "No solo no rectificaron, sino que hoy vuelven a perjudicar a Vigo", denuncia y sostiene que esto detrae presupuesto y posibilidades de formación.

Por otra parte, el conselleiro rechazó reunirse con la auxiliares de enfermería del Álvaro Cunqueiro, que ayer iniciaron su tercer encierro en el hospital contra la orden de trasladar las bolsas de ropa sucia. Le recibieron con carteles y en silencio, aunque luego se hicieron oír.