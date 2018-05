La Xunta autoriza a Mos a modificar su PXOM para acoger los proyectos del Celta

El complejo deportivo y de ocio que el Real Club Celta proyecta construir en Mos da un paso preliminar en su tramitación urbanística. La Consellería de Medio Ambiente acaba de formular el documento de alcance donde fija los requisitos que deberá cumplir el procedimiento de evaluación ambiental estratégica para modificar el Plan Xeral del municipio vecino. Se trata de un paso previo antes de someterlo al análisis de los técnicos. Lo que supone esta decisión fechada el 16 de mayo es que la Xunta da vía libre a la tramitación de un cambio puntual en el planeamiento de Mos, cuyo gobierno deberá ahora concretar la delimitación del sector de suelo urbanizable de usos dotacionales y terciarios que ocuparía el proyecto celeste para remitir a Santiago el expediente de evaluación ambiental estratégica completo e iniciar su estudio y someterlo a un proceso de exposición pública.

Solo en esta fase previa de consultas se han pronunciado una docena de organismos autonómicos y estatales, comunidades de montes y el Concello de Vigo como afectados directos por la actuación que destina 240.000 m2 para usos dotacionales privados deportivos siguiendo el diseño ya elegido de Irisarri y Piñera, otros 142.000 m2 para una amplia superficie comercial y 290.000 m2 que se reservan para espacios libres donde se prevé implantar un parque de ocio.

El documento de alcance colgado ya en la web de la Consellería de Medio Ambiente explica que Mos incorpora una propuesta de zonificación de un sector de suelo urbanizable de usos dotacionales y terciarios para acoger la propuesta de Carlos Mouriño, prevé mejorar el viario existente e incorporar nuevos sistemas generales de servicios urbanos para dotar de luz y agua a este nuevo desarrollo.

No obstante, en las consultas realizadas a la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio y Urbanismo se indica que el gobierno de Mos debe justificar adecuadamente la decisión de recurrir a la expropiación para acoger dotaciones privadas y se debe realizar un informe o memoria de sostenibilidad económica, así como aclararse las previsiones de abastecimiento de agua. El Instituto de Estudios do Territorio considera que la modificación del Plan Xeral mosense puede provocar efectos paisajísticos "significativos" y justificar que no existen alternativas de ubicación con menor incidencia visual.

Por su parte, la Demarcación de Carreteras recuerda que será necesario establecer las zonas de protección de la alternativa Vigo-Porriño en túnel porque la ciudad deportiva y el centro comercial nuevo "afectarían al trazado propuesto". También se considera obligado un estudio de tráfico sobre la afectación que el proyecto tendría sobre la ya colapsada A-55 teniendo en cuenta la demanda estimada de 8.252 vehículos en días laborables y hasta 12.176 los fines de semana. De ellos, "solo entre el 5 y el 8% se vinculan al uso deportivo y el resto a actividades comerciales y de ocio", puntualiza el documento.

Esta modificación del PXOM de Mos tiene por objeto posibilitar el desarrollo de la Ciudad Deportiva del Celta con cuatro campos de fútbol de hierba natural, tres de hierba artificial, dos campos de fútbol siete, otro para la preparación de porteros, un estadio con aforo de entre 6.000 y 11.000 espectadores, un pabellón cubierto de deportes, aparcamiento para 1.000 vehículos, un edificio docente, un hotel y residencia para los jugadores, un edificio administrativo y de servicios, un centro de medicina deportiva y un spa. Esta es la parte más definida, a la que se sumaría "un gran área comercial y un parque de ocio privado para deporte y actividades al aire libre como running, bicicross o escalada", según consta en el proyecto.