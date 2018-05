Una publicación compartida de FARO DE VIGO (@farodevigo) el 22 May, 2018 a las 4:53 PDT

El 25 de septiembre de 2015, Andrea se convertía en el primer bebé en la historia del hospital Álvaro Cunqueiro . Casi tres años después llegaba al mundo Adrián, el niño número 10.000 nacido entre las paredes del centro de Beade. Fue el pasado día 16. Su madre Alicia Covelo y su padre Héctor Pérez acudieron a la última revisión y tras observar los médicos que el pequeño contaba con poco líquido amniótico, se decidió inducirla al parto un día antes de lo previsto. "Al principio sí te asustas un poco, pero había muchos profesionales conmigo. Luego cuando te ponen al niño en el pecho se te pasa todo", reconocía la mamá, quien cargaba al pequeño Adrián, de tan solo 6 días de vida entre sus brazos. "Es bueno y tranquilo, pero ya empieza a dar las pequeñas guerras nocturnas", bromeaban ambos padres Naturales de la parroquia de Matamá, agradecieron y valoraron el trato recibido no solo durante su ingreso hospitalario y seguimiento del embarazo , sino también por el homenaje rendido esta mañana por la gerencia del hospital a su primer hijo. "Al principio cuando nos contaron que era el bebé número 10.000 nos lo tomamos a coña porque no nos lo esperábamos, pero fue una sorpresa muy bonita; Adrián es famoso desde el nacimiento", reconocía su padre, quien bromeó con la dedicatoria del cartel entregado por los profesionales. "Pone bebé 10.000, ya podrían ser 10.000 euros", se reía.En un acto al que asistieron el gerente de la EOXI, Félix Rubial, el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Chuvi Carlos López Ramón y Cajal y la supervisora del área de partos, el déficit de personal que denuncian las matronas también fue protagonista. Rubial valoró "la legitimidad de las quejas" pero recordó que "contamos con el servicio de obstetricia más grande de Galicia , con 30 matronas y 20 auxiliares en nuestra plantilla, cifra suficiente para hacer una atención adecuado". "No se realiza ningún tipo de restricción a la hora de realizar sustituciones, además en lo que va de año llevamos 120 nacimientos menos por lo tanto es paradójico que exista una reclamación cuando la carga asistencial se está reduciendo", remarcó el gerente.