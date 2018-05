Una década con la mochila a cuestas

Un primer viaje por su sudeste asiático fue la excusa perfecta para que el vigués Adrián Rodríguez y la polaca Gosia Bendrat dejasen todo atrás, llenasen una mochila y se lanzasen a la aventura. Lo que comenzó como una pequeña locura se ha convertido en una forma de vida una década después. Mola Viajar, el blog que crearon para comunicarse con sus familiares en 2008, cumple diez años. Ahora ya son cuatro en la familia y aunque han pisado lugares inimaginables todavía tienen muchos rincones que conocer. Eso sí, con varias camisetas del Celta siempre en la maleta.

El genial escritor Julio Verne narró a finales del siglo XIX las aventuras del excéntrico caballero británico Phileas Fogg, que apostó toda su fortuna a que lograría dar la vuelta al mundo en 80 días con los medios de transporte de la época. El vigués Adrián Rodríguez y la polaca Gosia Bendrat no se pusieron ninguna meta, pero hace diez años decidieron que su futuro pasaba por viajar todo lo que estuviese en sus manos. Y en sus mochilas. Tras ahorrar algo de dinero, los dos jóvenes dejaron sus trabajos en Barcelona para conocer en profundidad el sudeste asiático. Ahí arrancó Mola Viajar, un blog que ahora cumple una década de vida y que ha llevado el nombre de Vigo a infinidad de rincones de los cinco continentes. "Nuestro primer viaje fue muy especial porque cumplimos el sueño que teníamos. Esa primera salida fue la que nos abrió los ojos y nos animó a recorrer todo el mundo", comenta Rodríguez, que en la actualidad se encuentra en Estados Unidos.

Lo que comenzó como un blog para que sus padres pudiesen contactar con ellos se ha convertido en una forma de vida. Desde entonces han podido mostrar al mundo culturas y lugares tan diversos como especiales. "Uno de los viajes que más me emocionaron fue el de China. Cuando era pequeño nunca me imaginé que saldría fuera de España por el trabajo que tenían mis padres. Recuerdo que un compañero del colegio comentó en clase que se iba a China con su familia y por eso me hizo especial ilusión", reconoce el vigués.

Lo que comenzaron dos personas ya lo forman cuatro. Sus hijos, Daniela y Óliver, se han sumado a la aventura. "Ahora ya no vamos a ciertos sitios por ellos. Sin embargo, nuestra mentalidad sigue intacta y creemos que es una manera muy interesante de educarlos", apunta Rodríguez.

Pese a pasear por decenas de países de todo el globo, todavía les quedan muchos rincones por descubrir. Entre ellos, el vigués destaca Perú y los países del África profundo, a donde seguro llegarán en el futuro. "Creo que seguiremos viajando toda la vida. El mundo es muy grande y no los podremos conocer todo, pero adentrarse en lugares nuevos te enseña una gran cantidad de valores", señala el creador de Mola Viajar.

Una de las cosas que más echa de menos Adrián es el fútbol. Pero no el deporte en general, sino uno muy particular. "Me gusta mucho el Celta y para mi último viaje, por ejemplo, me traje tres camisetas del equipo. Tengo morriña de no ir a Balaídos cada dos semanas, aunque la última temporada me fui a Manchester, Bélgica y Holanda con la excusa de la Europa League", comenta.