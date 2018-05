Pensionistas venezolanos claman en Vigo contra el fraude electoral en su país

"Libertad, libertad, libertad". Esta fue una de las consignas más repetidas por decenas de personas que se agolparon esta mañana frente al consulado de Venezuela en Vigo, el lugar de votación habilitado para que venezolanos de toda Galicia y Asturias puedan participar en las elecciones presidenciales que se celebran hoy en su país. En total están llamadas a votar 2.131 personas. El consulado abrió sus puertas a las 07.00 con cuatro mesas de votación y este organismo no ha especificado el número de votantes que acudieron a las urnas hasta ahora.

El cónsul de Venezuela en Galicia y Asturias, Martín Pacheco, afirmó que "varias personas se acercaron a votar durante las primeras horas de la mañana". Además, Pacheco aseguró sobre la manifestación frente al consulado que "ahuyenta a los electores y los intimida". Por su parte, los manifestantes, en su gran mayoría venezolanos o hijos de gallegos emigrados al país, portaban carteles en los que se podía leer "No al fraude, no más dictadura, fuera Maduro", o "Se nos muere Venezuela", al mismo tiempo que tacharon las elecciones presidenciales de "falta de transparencia y fraude electoral". Los primeros resultados oficiales no se conocerán hasta aproximadamente las 23.00 hora española.