Qué hacer en Vigo este sábado 19

La agenda para este sábado en Vigo ofrece como acto central la actuación de la Coral Casablaca y Orquesta, con su LXI Concierto de Primavera en el Teatro Afundación. Además, el Auditorio de Teis acoge el II Festival Argentino con la participación de cuarenta artistas mientras que Aurora & The Betrayers presenta su nuevo disco en La Iguana. Asimismo, las salas de exposición y museos siguen una jornada más con horarios ampliados con motivo del Día Internacional de los Museos.

La Coral Casablanca canta a la primavera

Dónde: Teatro Afundación

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: desde 10 euros

La Coral Casablanca y Orquesta ofrece esta tarde el LXI Concierto de Primavera, presentado por la actriz y concejala Uxía Blanco, y bajo la dirección de Óscar Villar. Ambas formaciones interpretarán un programa dividido en dos partes e integrado fundamentalmente por grandes temas de bandas sonoras de cine, coros de ópera, música gallega y también canciones pop.

Aurora & The Betrayers presenta en concierto "Tune out the noise"

Dónde: La Iguana Club

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: 12-15 euros

Aurora & The Betrayers presenta su tercer álbum, "Tune out the noise" este sábado en concierto en La Iguana. El disco bebe de los grandes clásicos de folk americano, el soul y el r&b de los años 60 y 70, pero con la búsqueda de sonoridades actuales. El concierto se integra en el ciclo Son Estrella Galicia.

El II Festival Argentino reúne en Teis a más de cuarenta artistas

Dónde: Auditorio de Teis

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Más de cuarenta artistas, entre ellos el cantante de tangos Guillermo Fernández, participan en el II Festival Argentino, organizado por Karina More y Jorgelina Piana. Con entrada libre hasta completar aforo, actuarán grupos, intérpretes y bailarines gallegos, argentinos y uruguayos.

Actos

Cuentacuentos

Dónde: El Corte Inglés

Cuándo: 12.00 horas

Entrada: gratuita

La actriz Larraitz Urruzola encarna a Mª Victoria Moreno y lee "Mar Adiante" y "Eu conto, ti cantas".

Talleres infantiles

Dónde: Espacio Kids Zone (Centro Comercial Gran Vía)

Cuándo: de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Actividades para los más pequeños de la casa, con juegos, manualidades y talleres.

Cuentacuentos y taller

Dónde: Casa del Libro

Cuándo: 18.30 horas

Entrada: gratuita

Purpurina relata "A todos los monstruos les da miedo la oscuridad".

XV Certame Poesía do Calvario

Dónde: IES Castelao

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre

Entrega de premios, recital y actuación de las corales polifónicas Riomao y Frol Nova, el grupo de baile moderno Star Dance, las cantareiras As Brincadeiras do Calvario y el grupo Os Vellos Ventos.

Día Enfermedad Inflamatoria

Dónde: Fuentes calle Aragón

Cuándo: 21.00 horas

La Asociación AccuVigo impulsan esta jornada y las fuentes de la calle Aragón se teñirán de morado para dar mayor visibilidad a dolencias como la enfermedad de crohn o la colitis ulcerosa.

Música

Concierto coral

Dónde: AVCD Cabral

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo.

Con la actuación de las corales polifónicas Beato Sebastián Aparicio de A Gudiña, San Mamede de Zamáns y Alborada de AVCD Cabral.

Festival Letras Galegas

Dónde: SCDR Helios de Bembrive

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Con la actuación de Brisas de Bouzas, Vento Mareiro, Escaravellos y Acordeóns Helios de Bembrive.

Unión Musical de Valladares

Dónde: CVC Valladares

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Concierto titulado "De raizame galega", organizado con motivo del Día das Letras Galegas

Los Árboles

Dónde: Sala Radar

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 6 euros

Presenta los temas de su primer disco "Ensayo y error".

Maestro

Dónde: La Fábrica de Chocolate

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 5 euros

Presenta su primer disco "Cuando dije que lo haría".

Agorazein

Dónde: Sala Doppler

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 8-10 euros

Con su trabajo "Antifan" acompañados por Banana Bahía Music.

Yomelo Montosolo

Dónde: La Casa de Arriba

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 5 euros (con consumición mínima)

Celebra los 18 años que han pasado desde su primer concierto, también en La Casa de Arriba.

MolsoM

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 3 euros (8 con cd)

Acompañado por Gabriel Gasio

Leo i Arremecaghona

Dónde: Bar Batallón

Cuándo: 22.00 horas

En concierto.

La Patrulla

Dónde: La Pecera

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 3 euros

Versiones de pop-rock español de los años 80, 90 y actual.

Quique Fernández

Dónde: Restaurante Ondas de Canido

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Música variada.

Rivergood

Dónde: Pizzería Pepe

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: gratuita

Concierto en acústico.

Tacón gitano

Dónde: La Bodega de Matías

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Versiones de rumba y flamenco durante la hora de la cena.

Crónicas Pop

Dónde: Cervecería Miguel (Canido)

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 3 euros

Versiones de pop rock de todos los tiempos.

Trío Conexion

Dónde: Sala Bolero

Cuándo: 23.00 horas

Y Dj Varo, con sorteos.

Fan Blues

Dónde: El Gato de Schrodinger

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Abre la jam session con escenario abierto posterior.

Dj Lolo

Dónde: Cuarenta

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Sesión de grandes éxitos.

Dj Frank Seventy

Dónde: Bar Tipo X

Cuándo: de 00.00 horas a cierre

Entrada: libre hasta completar aforo

Pop rock español de los 80.

Hernán Lerner

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: 5 euros

Con Alejandro Fenili y Herman Mayr forma un trío de artistas argentinos.



Teatro

"A música de auga"

Dónde: Centro Comercial A Laxe

Cuándo: 18.30 horas

Entrada: gratuita

Propuesta musical y teatral para los más pequeños de la cas con Anxo Moure y Servando Barreiro.

"As vacacións máis longas"

Dónde: Teatro Ensalle

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 9 euros

Pieza de Diego M. Buceta en el VIII Programa Vigo en Bruto.

Alber Vil

Dónde: Cafetería Asociación de Veciños Santa Mariña de Cabral

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre con aforo limitado

Monólogo de humor.

Víctor Grande

Dónde: Café La Primavera

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 3 euros

Noche de humor.

Exposiciones

"La conexión du genome"

Dónde: Peluquería PeluqArt

Cuándo: 21.00 horas

Inauguración de la exposición de Bernard Betancourt que consigue trascender la concepción de muestra fotográfica en un acto que contará con la actuación de Awa y La Chata Soul.