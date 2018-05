La falta de sustitutos deja sin Pediatría de tarde a cinco centros de salud en julio y agosto

El problema por la falta de especialistas para sustituciones en los centros de salud se sigue agravando. En el área sanitaria de Vigo, hace tiempo que no hay médicos de familia ni pediatras para cubrir las vacaciones y, ahora, incluso, tienen dificultades para reponer las jubilaciones. A la espera de que la Administración adopte medidas encaminadas a resolver esta situación -que se repite en toda Galicia y en otros puntos de la geografía española-, el Sergas en Vigo ordena otras encaminadas a paliar sus consecuencias. Este verano, las consultas de Pediatría de cinco centros de salud de la ciudad cerrarán de tarde y concentrarán en horario de mañana la atención a los alrededor de 16.000 menores que tienen adscritos.

Se trata de los de Rosalía de Castro-Beiramar -con 5 pediatras-, Coia -4-, Navia -3-, Nicolás Peña -2- y Lavadores -2-. Son los cinco centros de salud del municipio en los que los pediatras tienen lo que se llama "turno deslizante". Es decir, que un mismo profesional consulta unos días de la semana de mañana y otros, de tarde, y sus pacientes pueden acudir a él cuando les venga mejor. Durante los meses de julio y agosto verán reducida esta oferta solo al horario matutino. Los especialistas tendrán más carga laboral, pero esta es una situación que ya vienen sufriendo hace algunos veranos y en otros períodos vacacionales.

Hay otros cinco centros que mantienen las consultas infantiles de tarde. Son los de A Doblada, Pintor Colmeiro, López Mora, Calle Cuba y Teis.

Desde la Gerencia del área sanitaria resaltan que se trata de una medida "excepcional y transitoria" para "garantizar la asistencia" y compaginarla con el derecho a las vacaciones de los trabajadores, ante la inexistencia de especialistas en las listas de contratación. Explica que optaron por esta vía para que, al menos, los niños sean atendidos por el mismo servicio, en vez de tener que trasladarse a otros centros de salud.

¿Y qué ocurre si alguno de estos 16.000 necesita una atención urgente de tarde? Lo "ideal", según señala el Sergas en Vigo, es que se dirijan directamente a las Urgencias pediátricas del Hospital Álvaro Cunqueiro, aunque consideren que es algo que podría resolverse en Atención Primaria.

Comisiones Obreras teme que estas consultas urgentes acaben sobrecargando a los médicos de familia, que serán los únicos que estén de tarde en estos cinco centros, y que ya tendrán que atender a cupos mayores durante el verano porque tampoco hay capacidad para sustituir a los compañeros que estén de vacaciones. En Tui y en Tomiño, sí cerrarán también las consultas de adultos en horario vespertino.

Hace tiempo que el Sergas no sustituye a los médicos de familia en periodo vacacional. Reserva los pocos facultativos que tiene en las listas de contratación para cubrir a los de los Puntos de Atención Continuada (PAC) en los que, al ser una atención urgente, tienen que reponerlos al cien por cien. E incluso, solo para eso, tienen dificultades. De hecho, uno de los motivos que han llevado a los profesionales de estos centros a iniciar el movimiento "PACs en pie de guerra" es que prevén que les obliguen a aumentar su jornada en verano por falta de reemplazos.

¿Y por qué no hay sustitutos? No solo porque se formen menos de los que se jubilan, algo que solo puede solucionar Sanidade, solicitando más plazas MIR en estas especialidades, y el Ministerio de Sanidad, concediéndolas. El problema se agrava porque no todos los que terminan la especialización se quedan. De hecho, de los cuatro pediatras que salen este año, se prevé que no todos continuarán su carrera en el área sanitaria viguesa. Uno de los grandes problemas es que prefieren estar en los hospitales y no faltan ofertas. La Sociedad de Pediatría de Galicia (Sopega), entre otras medidas, aboga porque se hagan más atractivas las plazas de Primaria. Este déficit ya ha provocado que se renuncia a cubrir la plaza de un médico retirado este año en Beiramar. Los mil niños que tenía asignados se repartieron entre colegas de otros centros, subiendo el cupo medio.

Tampoco se quedaran en Vigo todos los médicos de familia que acabaron este año la residencia. Son doce y tienen la oferta del Sergas sobre la mesa: un contrato continuado de 365 días.