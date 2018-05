Concluye la humanización de la calle Canceleiro mientras Porta do Sol continúa "paralizada"

El alcalde Abel Caballero visitó ayer la calle Canceleiro, vial completamente humanizado tras concluirse las obras del tramo entre las calles Rosalía de Castro y García Barbón, dotadas con un presupuesto de 250.000 euros.

La remodelación cuenta con aceras nuevas y más amplias, una red de abastecimiento también renovada así como una novedosa red de alumbrado, nuevo mobiliario urbanos, jardineras y la plantación de once árboles en esta segunda fase.

En el entorno de Canceleiro, el gobierno municipal también trabaja en el proyecto de humanizar las calles Roupeiro, Heraclio Botana y concluir Serafín Avendaño.

Distinto ritmo de trabajo lleva el proyecto de transformación de Porta do Sol. Caballero remarcó que la Xunta intenta paralizar los proyectos del Vigo Vertical para evitar que la ciudad reciba ayudas europeas. "Estamos siendo objeto de una paralización de las ayudas europeas por parte de las Xunta y es que las informaciones que nos piden en Porta do Sol solo se pueden explicar de esa forma; piden información para retardar, para ver si por el camino pueden paralizar la obra y hacer daño a la vez", aseveró el regidor.

Por su parte, el ente autonómico rebatió las palabras del alcalde vigués asegurando que "no se están retrasando las obras" de entierro del tráfico y humanización de Porta do Sol. La Xunta asegura que el Concello no remitió el proyecto arqueológico a la Dirección Xeral de Patrimonio hasta el 31 de octubre de 2017 y no "hace un año como dijo el alcalde".