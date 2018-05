Sanitarios de los PAC reclaman mejoras laborales para una atención "adecuada"

Personal de los Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria de Vigo se concentraron ayer en la ciudad para denunciar "empeoramiento" de sus condiciones de trabajo con "disminución de plantilla" y unas cargas de trabajo "cada vez más grandes". Temen que el Sergas les obligue a trabajar más horas en verano y advierten de que, así, no pueden "prestar a la población la atención adecuada a nivel sanitario".

La falta de médicos de familia está poniendo en jaque al Sergas y, sobre todo, con vistas a las vacaciones. No tiene profesionales para sustituir en los centros de salud, por lo que en algunos como Tomiño o Tui ha optado por cerrar de tarde -aumentando la carga de los PAC-. Pero en estas urgencias extrahospitalarias tiene que reponer al cien por cien de la plantilla. La Administración quiere que tanto facultativos como enfermeros aumenten sus jornadas -retribuyéndolas-. Estos, que se ven "sobrecargados", lo rechazan y temen que les acaben obligando. Ante esta situación, algunos han solicitado jornada reducida por motivos de conciliación.

El Sergas indica que "se están estudiando medidas para garantizar la cobertura de la población y el disfrute de vacaciones". También asegura que a los doce médicos que este año terminan la especialización en Familia les ha ofrecido "un contrato continuado" para 365 días. No indica cuántos han aceptado. Los trabajadores concentrados denunciaron que los residentes "deciden no quedarse" ya que no les ofrecen "contratos dignos", por lo que no se compensan las "jubilaciones masivas".

También denuncian que deben recuperar parte de la jornada cuando piden un permiso retribuido o una baja.

Además, critican que haya PACs con dos médicos y una enfermera y piden "paridad". El Sergas responde que "se está trabajando en la negociación".