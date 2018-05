Una madre a juicio acusada del impago de 7.100 euros de pensión alimenticia a su hijo

Una mujer se sentó ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo por la presunta autoría de un delito de abandono de familia por no haber abonado desde 2010 la pensión alimenticia de 100 euros al mes que debe pasar a un hijo menor de edad, cuya custodia fue otorgada al padre. El fiscal solicita que sea condenada a una multa de 3.150 euros y a pagar las cantidades que adeuda por los alimentos del niño, cuantía que según la acusación particular supera los 7.100 euros.

"No pago porque no puedo; no tengo trabajo y ahora estoy enferma; sufro diabetes y hace solo semana y media que salí de la UCI", alegó la acusada, aludiendo además a la existencia de un acuerdo privado firmado con su expareja según el cual, relató, mientras ella no tuviese trabajo estable no tendría que abonar la mensualidad a su hijo. Al respecto, contó que desde 2010 en que está obligada por sentencia judicial al pago de la pensión, apenas tuvo algún que otro trabajo esporádico y que la otra hija que tiene, de 4 años, la puede mantener gracias a que su marido y sus suegros le "echan una mano".

Mientras, el padre del menor declaró que aquel acuerdo privado fue "para un momento puntual" y contó que la mujer, además de no pagar la pensión, incluso llegó a retirar 230 euros de una cuenta del niño.