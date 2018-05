Un "influencer" en las aulas de O Castro

"Hombre pelirrojo hiperactivo". Estos tres calificativos son, según sus alumnos, los que mejor definen a Tom Rogers, profesor de O Castro International School. La historia es su pasión y desde su llegada al colegio hace dos años la asignatura no ha vuelto a ser lo mismo para los estudiantes. Al margen de sus originales métodos para explicar el temario, como dar vida a los personajes históricos, bajo la fachada de este maestro se esconde todo un influencer de la educación, que cuenta con 11.900 seguidores en su perfil de Twitter y es columnista semanal de TES, una comunidad online de profesores con casi ocho millones de usuarios, donde muchos de sus artículos se viralizaron.

Rogers comenta que la clave de su éxito es "ser auténtico y real", algo que aplica en su vida diaria en las aulas y en los múltiples proyectos de los que forma parte. Uno de ellos es TM History Icons, una web de la que es fundador. Se trata de un espacio en el que profesores de historia del Reino Unido pueden compartir sus clases o presentaciones. "La creé sobre todo para profesores primerizos, para que pudieran adaptarse rápido a la profesión", dice sonriente, algo que no es extraño, ya que en lo que más hacen hincapié sus alumnos es en el eterno buen humor de Rogers. El británico también es director de Rogers History, una plataforma en la que comparte cursos online para estudiantes y profesores, la mayoría gratis y otros de pago.

En su perfil de Twitter, que tiene el mismo nombre, los más de 17.900 tuits que ha publicado muestran estos vídeos, noticias sobre educación, su día a día y algunos de sus artículos. "Escribir para TES es un privilegio. Empecé a publicar más porque lo primero que hice, sobre educar en Reino Unido, se hizo viral, lo segundo también y así sucesivamente", explica.

Pese a que intentó evitar ser profesor como el resto de su familia, evidentemente no lo ha conseguido. Comenzó su trayectoria en el norte de su país natal pero el trabajo no le llenaba. "Trabajaba 13 horas en escuelas haciendo papeleo. No quería marcharme a lugares típicos como París y cuando vi la oferta de trabajo en Vigo no me lo pensé", cuenta. Su primera toma de contacto con España fue cuando llegó a la ciudad en 2016 y el español es algo que aún se le resiste. "Cuando me contrataron cogí mi coche desde Liverpool con todas mis cosas dentro hasta Portsmouth, y allí cogí el barco hasta Santander para finalmente conducir hasta Galicia. Fue mi estreno por el lado derecho de la carretera", recuerda entre risas.

Parece que el cambio de país mereció la pena, ya que sus alumnos hablan maravillas de él. "Con Tom aprendes sin darte cuenta, no me gustaría la historia si no fuera por él", dice Andrea Cancelas. A su lado, su compañero Borja Vila destaca que Rogers les enseña multitud de herramientas para ampliar sus conocimientos y para aprender a repasar. Sin duda, este educador nada convencional, que se define como " coach de profesores", ha llegado para quedarse y poner patas arriba las clases por muchos años.