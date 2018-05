Los empresarios reclaman levantar el peaje durante los colapsos de Rande, que dañan su competitividad

Entre las virtudes de Audasa destaca su capacidad para generar consensos. Hace unos meses concellos del área, instituciones, empresarios y usuarios coincidieron en reclamarle el fin del peaje Vigo-Redondela, un gravamen anacrónico que penaliza el uso de un vial que en la práctica funciona como circunvalación urbana. Su presión conjunta logró que la concesionaria de la AP-9 asumiese liberar ese tramo, lo que -según el compromiso de Fomento- ocurrirá "en torno a julio". Ahora otra reclamación a Audasa vuelve a concitar la misma aplastante unanimidad: exigir una solución inmediata para los continuos atascos en Rande y que, cuando se produzcan, se levanten al menos las barreras de peaje.

El martes los alcaldes de Vigo, Redondela, Moaña y Cangas lamentaban los frecuentes colapsos en el puente y exigían que durante los embotellamientos Audasa no cobre el peaje. Incluso la Valedora do Pobo considera "lógico" que cuando los conductores no puedan disfrutar de las prestaciones que se suponen a una autopista -circular a una velocidad elevada y ahorrar tiempos de desplazamiento- se les exima de abonar los mismos peajes que pagarían en condiciones normales. Ante los continuos atascos en Rande, la Valedora ha decidido incluso iniciar una nueva queja ante Gobierno y Audasa.

Ayer el tejido empresarial de la provincia incidió en la misma idea. Para los negocios que usan a diario la AP-9 y el viaducto los atascos no solo suponen molestias y pérdida de tiempo, también lastran su propia competitividad. Al igual que los regidores de la comarca y los transportistas, los empresarios reclaman una solución y que, como mínimo, se levanten las barreras durante los embotellamientos.

"Si el servicio que se presta es malo no debería cobrarse", apunta Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, para quien el auténtico problema es sin embargo que, a pesar de la ampliación del viaducto, "tenemos una autopista que está al límite de la saturación".

"Hay que reclamar infraestructuras a la altura de lo que esta provincia significa", reivindica Cebreiros, quien no duda en hablar de "cabreo profundo" o "tomadura de pelo". En especial, recuerda que a pesar de que los nuevos viales de Rande se inauguraron el 31 de diciembre -justo a tiempo para la subida de peaje a la que da derecho a Audasa- las obras que obligan a cortes de tráfico aún siguen en marcha.

"Es una sensación de cabreo que nos va además en el bolsillo", reconoce Cebreiros sobre los embotellamientos. Desde el Círculo de Empresarios de Galicia, su presidente, Juan Ramón Güell, insiste en que "cuando un servicio no se presta de forma adecuada no debería cobrarse". "Una autopista es para ir rápido y seguro y con colas no se da la prestación por la que se paga", abunda.

El foro de infraestructuras del Círculo ya estudia posibles soluciones, pero Güell avanza que una de las más evidentes pasa por no cobrar el peaje cuando se produzcan colapsos. "Si es algo puntual resulta comprensible, pero eso cambia cuando es reiterado", zanja.

"La indignación en el puente de Rande es total. ¿Cómo no van a pitar los coches y camiones si es un escándalo?", se preguntaba ayer la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Por esa razón aboga por levantar los peajes "mientras no estén finalizadas las obras" y exige responsabilidades a Gobierno y Xunta. Silva censuró también la "inauguración por trozos" de la Autovía do Morrazo, que el viernes abrió su nuevo recorrido entre Domaio y el enlace de Meira. Un día después de esa apertura -recordó Silva- ya registró un grave accidente.

Muy crítico fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien acaba de reclamar por carta a Fomento, Xunta y Audasa soluciones a los atascos en Rande. En concreto el regidor olívico demanda que las obras se ejecuten en los momentos de menos tráfico, que se informe de los cortes de carriles y que se exima a los conductores del pago de los gravámenes durante los colapsos. "Es intolerable", remarcó.

Su homólogo de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tacha de "auténtica vergüenza" lo que ocurre en Rande: "Pagamos las obras y por encima hay atascos. Creo que lo menos que se puede hacer es liberar el peaje mientras no terminan los trabajos". "Creo que es un atraco a mano armada todo el tema de la AP-9", censuró el primer edil de la urbe del Lérez.