"Se está empezando a llevar el concepto de barbería-tatuaje"

El estudio de tatuajes de Hugo Santos está situado en un local compartido con Peluqart, un espacio de fusión de peluquería y exposiciones de arte. Santos, que comenzó a tatuar para poder pagarse la carrera de arte dramático, considera la ciudad "como una de las cunas del tatuaje tradicional" y cuenta que el secreto del éxito de los tatuajes se basa en que "cuando ves que haces algo en tu cuerpo y queda bonito, luego siempre quieres más". Sus comienzos fueron como los de muchos, con pocos medios y practicando con amigos y familiares, y confiesa que lo más raro que le han pedido es "una carpa japonesa, con cabeza de leopardo y cola de pavo real". Javier Vázquez es uno de los clientes fieles de Santos. "Wars come and go but my soldiers stay eternal". Una frase que lleva con tinta en su espalda y que le recuerda a diario que amigos y familia estarán siempre junto a él.