"Abrimos en el 89 y fuimos prácticamente el primer estudio profesional de Galicia"

La tienda situada de calle Pi y Margall cumple 29 años, y es la más antigua de las tres que Caramba tiene en Vigo. Gloria, la encargada, explica que desde hace unos cinco años sí que nota que más gente va al estudio a tatuarse, incluso gente no tan joven. "El año pasado vino un matrimonio de 60 años. Hay mucha gente que nos conoció hace tiempo y ahora nos trae a la tienda a sus hijos y nietos para que se tatúen", comenta. Tito es el tatuador, y comenzó en los 70 a hacer sus primeros pinitos. "Me gusta el realismo, hiperrealismo y lo fantástico, pero hago de todo. Incluso a veces cubro tatuajes que había hecho, como en una ocasión en la que un chico me pidió que le arreglara un retrato que tenía en el brazo de su novia vestida de boda porque ya no estaban juntos. Optamos por hacerle una novia cadáver", confiesa entre risas. Además, Tito asegura que siempre aconseja a los clientes "que se tatúen algo con significado".