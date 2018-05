Uxía Alonso: "Estoy muy agradecida por la oportunidad en Lavadores"

La viguesa Uxía Alonso está sobrepasada y agradecida. Dentro de unos días tendrá una entrevista laboral en la AV de Lavadores y si todo va bien podrá trabajar en verano. La oferta de trabajo, que no debería ser noticia, llega días después de que la joven denunciase en redes sociales las respuestas obscenas a un anuncio en el que se ofrecía para cuidar personas mayores, niños, limpiar en casas o ejercer de dependienta.

"Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dan en Lavadores. El trabajo se adapta a lo que buscaba y estoy deseando que todo cristalice", señala esta estudiante de Filosofía, que relata como decenas de usuarios se han volcado con sus historia. "Gente anónima me ha mandado ánimos y me han mostrado vacantes libres", apunta Alonso.