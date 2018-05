Veiga pide "sensatez" a los estibadores para evitar una huelga en los puertos

El temor a que se produzca una nueva huelga de estibadores en los puertos vuelve a aumentar después del anuncio de los sindicatos este miércoles. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, pide "sensatez" a los trabajadores para evitar que se reproduzcan los daños ocasionados meses atrás. "Es una irresponsabilidad muy grande y el país no está para aguantarlo. Lo mejor es que en cada puerto se logre un acuerdo", apunta el mandatario, que critica que se cuestione el trabajo del Ejecutivo central en esta materia. "Decir que este Gobierno no ha hecho es falso porque yo ya tengo el borrador del documento", apostilla.

En este sentido, López Veiga insta a los estibadores a que respeten la normativa europea vigente. "No podemos perder de vista que tenemos una legislación que cumplir. Los sindicatos lo tienen que entender y este convenio es mucho más acorde con ella", señala.

Una de las principales críticas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el principal sindicato del sector, está en la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo que según ellos tendrán los estibadores. Para el presidente portuario, dichas limitaciones no existen. "Soy de los que creo que no se van a producir pérdidas empleos. Además, los salarios serán parecidos si el rendimiento es bueno. Es necesario conseguir mayor libertad para las empresas", comenta Veiga.

Para él, las condiciones laborales no pueden ser las mismas que hace veinte años, cuando no había maquinaria que ayudase a los trabajadores en sus quehaceres diarios. "No podemos estar sometidos a un chantaje de un colectivo relativamente pequeño", concluye.