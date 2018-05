Pese al descenso de la natalidad, la demanda de plazas en escuelas infantiles públicas supera con creces la oferta. Según las listas provisionales de admitidos, en las siete guarderías autonómicas en Vigo -excluyendo la ubicada en la Delegación de la Xunta y destinada a su personal- se han quedado fuera el 75% de los aspirantes y en las ocho municipales, el 65%. La problemática es más acusada en el centro de la ciudad y el barrio más joven del municipio, Navia.

Un total de 2.065 familias optaban a las escuelas infantiles de la Consellería de Política Social -tanto las de la Axencia Galega de Servizos Sociais, como las de la red A Galiña Azul-. Son casi doscientas más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 8%. También son bastantes más que los que optan por las ocho municipales, entre otras cuestiones, porque solicitar las autonómicas es condición indispensable para poder solicitar luego el bono Concilia, como un apoyo para pagar la privada. En las del Concello se registraron 1.216 peticiones, prácticamente las mismas que el año anterior.

A la espera de los cambios que puedan sufrir las listas, se han cubierto el 89% de las 587 plazas de los centros de la Xunta y el 94% de las municipales. La gran mayoría de las que quedan sin cubrir son del turno de tarde, que tienen menor demanda. De hecho, las del Concello no tiene lista de espera de tarde. En la información de admitidos publicados por las autonómicas no se puede comprobar este aspecto, pero si no se alcanza un cupo mínimo, no se forma la clase.

Son 1.542 los niños que, en esta primera fase, no han sido admitidos en las guardarías autonómicas -154 más que el año pasado- y 792, en las locales -49 menos que en el pasado curso-. Pero es muy posible que haya familias que estén en ambos listados, por lo que el número de los afectados es menor que la suma de ambos.

El déficit de plazas públicas afecta especialmente al centro de la ciudad. Las guarderías de San Paio -ubicada en la Gota de Leche- y la de Rosalía de Castro, copan casi la mitad de los excluidos en los centros de la Consellería de Política Socia -387 y 347, respectivamente-. También la que el Concello tiene en el Casco Vello, es la segunda con más lista de espera entre las municipales -117-, solo superada por la de Navia -optaron por ella 245 y se han quedado fuera 187-.

Bouzas dispone de un centro municipal y otro autonómico y en ambos administraciones su lista de espera es la tercera más larga.

El rango de edad en el que más problemas surgen, con gran diferencia, es en el de 1 a 2 años. En las guarderías de Política Social suponen el 54% de los excluidos de los listados provisionales y el 58% en el de las municipales.