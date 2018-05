Atrapado en el atasco de Rande: "Abra la barrera, no le voy a pagar"

Hartos del enésimo colapso en el puente de Rande, unos vecinos que de Redondela que pretendían ir a Moaña decidieron salir en el peaje de Cabanas para seguir por la carretera nacional. Eso sí, con la intención de no pagar por un servicio nefasto.

"Necesito que me abra la barrera, no le voy a pagar", le dice, indignado, el conductor al empleado encargado de cobrar el peaje después de explicarle si situación. El trabajador le advierte que debe costear la tasa, y que si no tendrá que avisar a la Guardia Civil.

"Pues llama, estoy cabreado (...) Coge la matrícula, denúnciame lo que quieras", le replica, tras lo que otra de las ocupantes del vehículo apostilla que a quién se debería denunciar es a la concesionaria de la autopista AP-9.

Finalmente, el empleado del peaje toma los datos del conductor y levanta la barrera, con la advertencia de que tendrá que tramitar la denuncia ante las autoridades competentes.