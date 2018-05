Urbanismo mejora el contrato para redactar el nuevo PXOM: un millón más y en dos lotes

Caballero, Regades y Blanco celebran con los vecinos la nueva estética de la calle. // C. Graña

El gobierno local no quiere más retrasos en la redacción del nuevo Plan Xeral y sacará a concurso el trabajo con mejores condiciones para evitar que vuelva a quedar desierto. El primer intento cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 20 de marzo no despertó el interés de ninguna empresa especializada, por lo que la Gerencia de Urbanismo tendrá que realizar una segunda convocatoria. En la reunión de este jueves se aprobará la memoria justificativa y la próxima semana las bases del nuevo concurso cuya principal variación es el incremento del presupuesto en algo más de un millón de euros y la división del trabajo en dos lotes para que las firmas puedan optar por separado a la actualización de la información cartográfica de referencia municipal y a la elaboración del nuevo planeamiento propiamente dicho tras la anulación del de 2008 por parte del Tribunal Supremo.

En su día la propia concejala de Urbanismo había atribuido el revés de no haber logrado aspirantes al propio valor del contrato, a un "escenario legislativo cambiante" y la propia complejidad de un trabajo cuya versión de 2008 recibió casi 60.000 alegaciones. Planificar el crecimiento de la ciudad para el próximo medio siglo es una tarea difícil, pero lo que no quiere el Concello es que las empresas del sector encuentren excusas técnicas para no pelear por el concurso.

El principal cambio que se advierte en la nueva memoria es el precio. A principios de año salió la redacción del PXOM en un solo lote por 1.718.200 de euros (con IVA) y ahora el presupuesto se revisa hasta los 2.770.790 de euros (con IVA). También se opta por dividir el trabajo en dos lotes. Al primero, al que se da de plazo de finalización un año y está destinado a la actualización cartográfica del municipio se destinará un máximo de 387.200 euros, mientras que al segundo, la revisión del Plan Xeral, irán a parar hasta 2.383.590 de euros.

Urbanismo establece un horizonte de cuatro años de trabajo, prorrogables por uno más en lugar de los dos admitidos en el primer concurso. Se mantiene finales de 2021 como fecha límite para contar con el nuevo documento y 2022 para su entrada en vigor, aunque todo dependerá de lo que se tarde en adjudicar el contrato ahora y la celeridad de los trabajos. En el mejor de los casos, cuando se apruebe habrán pasado seis años sin planeamiento en vigor aunque la memoria establece que la redacción "deberá partir de la documentación previa redactada por los técnicos municipales -documento de prioridades y borrador- y del instrumento de ordenación provisional actualmente en tramitación con la intención de "simplificar de forma sustancial las fases iniciales".

Con este documento se confía en recuperar en menos de un año el 25% del planeamiento de 2008. Las zonas que se desbloquearán son Vista Alegre, Pastora, Rosalía de Castro, Piteira, Subida á Costa, Cordelerías, Tomás Alonso, Povisa, Esturáns, Tomás Paredes, avenida Atlántida, Filipinas-Couto, Camilo José Cela, Porto de Canido y Arquitecto Palacios.

El gobierno local firmó el pasado noviembre un convenio con la Consellería de Medio Ambiente para que financie hasta la mitad del desembolso con un máximo de 665.500 euros, por lo que el Concello de Vigo tendrá que poner alrededor de dos millones de euros. Además de criticar su escasa aportación pese a deberse la anulación a un error de tramitación autonómico, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a denunciar ayer que la Xunta rechazara la "vía Parejo" propuesta por el Concello para recuperar la ordenación en un plazo de seis meses apoyados en un informe del reconocido catedrático.