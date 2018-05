El pop más "ochentero" inunda la estación marítima a bordo del "Navigator of the Seas"

Continúa el intenso tráfico de cruceros de esta semana en el puerto vigués, que ayer recibió la visita de Navigator of the Seas y Koningsdam. El Navigator arribó al ritmo del pop de los años ochenta, en crucero de una semana, donde el pasaje disfruta de actuaciones en directo de estrellas del pop internacional como Tony Hadley (exvocalista del grupo Spandau Ballet), la banda ABC, Kim Wilde, el dúo Go West y Belinda Carlisle y donde además se versionan éxitos de Abba, Bee Gees, Bon Jovi y un largo etcétera.

Viajar en compañía de estos divos del pop, e incluso permitirse el lujo de hacer duetos con ellos, tiene su precio para las 3.208 personas que integran el pasaje: desde los 1.800 euros que cuesta hacerlo en una cabina interior, hasta los 5.200 en la suite más lujosa, por 7 noches de crucero en los que también se visita Bilbao y Lisboa.

Más tranquilo era el ambiente que se respiraba a bordo del Koningsdam, en el que sus 2.500 pasajeros se dirigen desde el Mediterráneo al Norte de Europa. Actual buque insignia de Holland American Line, este crucero fue inaugurado en 2016 tras una inversión de 600 millones de euros y registra 99.500 toneladas brutas.