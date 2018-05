Caballero denuncia una decisión "política" para frenar los grandes proyectos de Vigo

El gobierno vigués atribuye el dictamen negativo de Patrimonio a una decisión puramente "política" de Núñez Feijóo y el PP para "intentar parar las grandes obras de la ciudad". El alcalde compareció minutos después de que el informe entrara en Praza do Rei y se mostró sorprendido por sus conclusiones cuando destacó que durante la exposición pública del proyecto la Xunta no había presentado alegaciones.

El regidor tampoco entiende que se pongan reparos a las rampas mecánicas de Gran Vía que están separadas unos 15 metros de los edificios y que se diera luz verde sin ninguna advertencia por parte de la Xunta a las escaleras mecánicas de II República pese a su proximidad a inmuebles con más elevado nivel de protección. Lo mismo apuntó para el cambio de adoquinado que se está realizando en Plaza de Compostela y que se está ejecutando sin objeciones de Patrimonio.

"Esto es pura campaña política. En enero no alegaron porque andaban a otras guerras y ahora como no pueden parar el proyecto excepcional con sus movilizaciones lo intentan de esta forma", les reprochó Caballero esta mañana. Los técnicos municipales indicaron en un primer momento que el informe de la Xunta no era vinculante, pero lo estudiarán a fondo antes de pronunciarse sobre si pueden o no iniciar las obras.