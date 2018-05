Los juzgados retoman la marcha al ralentí

"Estamos en nuestros puestos de trabajo pero no sabemos en qué condiciones". Las palabras de esta trabajadora ejemplifican el sentir de gran parte de la plantilla de funcionarios de los tribunales vigueses. El cese temporal del paro indefinido -que no significa el fin de las movilizaciones- generó la reincorporación a las oficinas judiciales de la práctica totalidad de los gestores, tramitadores y auxilios tras tres meses de huelga. Y en sus mesas se acumulan cientos de procedimientos sin incoar ni tramitar, causas que en vista del desconcierto por la resolución del conflicto, podría permanecer más días paralizadas. "Yo por el momento sigo trabajando solo con servicios mínimos; en mi caso, un asunto con preso. Realmente todavía no hay normalidad, estamos haciendo muy poquito a poco", reconocía otra trabajadora. ¿Qué provoca este ralentí en la vuelta al trabajo? La gestión de las horas extras.

Los funcionarios que participaron en la huelga todavía desconocen cómo y cuándo se van a aplicar estas horas extraordinarias, y los miembros de la plantilla consultados por este periódico afirmaron que hasta no conocer la aplicación de un plan de trabajo se plantean no iniciar los trámites de los procedimientos bloqueados la huelga. "A día de hoy nos ceñimos a nuestras siete horas de trabajo diarias y con este tiempo solo podemos hacer lo del día, es imposible sacar lo anterior. Tenemos cientos de causas sin incoar y este acumulado solo podemos sacarlo con horas extra", explicó la funcionaria de una de las sala instructoras.

Casos llegados de Instrucción

Las salas penales tampoco retomaron su día a día habitual. Por el momento, uno de los juzgado optó por no fijar nuevos señalamientos a pesar de que ya recibieron decenas de procedimientos de los órganos de Instrucción. Será a lo largo de la semana cuando comiencen a fijar nuevas fechas de juicio para todas aquellas causas acumuladas.

Estas mismas fuentes precisaron que la pretensión ahora es la de "salvar el mayor número de juicios posibles". Por ello, en la mañana de ayer y en las próximas jornadas la sala tratará de asegurar y comprobar las citaciones para los juicios programados, evitando así incrementar el número de suspensiones. Por el contrario, en otras salas donde sí se celebraron vistas de forma habitual durante el paro, continúan con esta normalidad.

Donde volvieron a registrarse vistas orales tras 91 días fue en la jurisdicción Contencioso-Administrativo. La sala número 2 tenía señalados ayer seis juicios por reclamaciones administrativas. Según explicaron los abogados, se trataban señalamientos que no habían sufrido retrasos por el paro judicial y, al contar ya con personal suficiente para su celebración, se llevaron a cabo.