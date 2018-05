Concepción Álvarez: "En Bembrive se hizo una buena gestión y hay que completar las obras en marcha"

Concepción Martínez llegó a la Entidad Menor de Bembrive en 2011 de la mano de Roberto Ballesteros. Fue su teniente de alcalde y siete años después se convierte en la primera mujer alcaldesa pedánea de la parroquia tras la renuncia de su compañero por una condena de inhabilitación. Defiende que se ha hecho una "muy buena gestión" en estos años y su prioridad es completar los proyectos en marcha.

-¿Cuántos vecinos forman la pedanía de Bembrive?

-Somos 4.384 censados, pero están llegando muchas familias y seguimos creciendo. Es muy tranquilo y hay construcción nueva. Somos la Entidad Menor con más población de Galicia.

-¿Le sorprendió que el anterior alcalde pedáneo la eligiera?

-No soy afiliada al PSOE y cuando en 2011 Roberto me llamó para formar parte de su equipo decidí sumarme. He sido su teniente de alcalde y conozco bien el trabajo que se ha hecho. En 2015 repetimos juntos y no hay sorpresa alguna. Ha sido un relevo tranquilo.

-¡Será candidata en 2019?

-No tengo ni idea. Queda un año de trabajo y mi objetivo es acabar los proyectos iniciados y vigilar el cumplimiento de los pendientes de ejecutar. La Fundación Amancio Ortega va a construir una escuela infantil que supondrá un impulso importante y dará servicio a las familias. Y tenemos que revisar el convenio con el Concello de Vigo que nos financia con 279.000 euros anuales para poder ampliarlo y mejorar la atención a todos los rincones de la pedanía.

-¿Alguna otra obra pendiente?

-Tenemos sin ejecutar el convenio para remodelar el Campo de As Plantas para que los equipos de la parroquia cuenten con buenas instalaciones. Estamos hablando con el Concello para sacarlo adelante. Es un proyecto importante.

-¿En qué se diferencia la gestión de una Entidad Local respecto a concellos pequeños?

-Salvo urbanismo y transporte podemos hacer casi de todo, pero jugamos un papel mucho más cercano. Aquí se trata menos de política y más de servicio público. Nuestra prioridad es ayudar a los vecinos, resolverle trámites, evitar que tengan que bajar a la Delegación de la Xunta o al Concello y estar pendientes de sus necesidades. Somos una administración muy cercana e imprescindible.

-En 2012 llegó a estar en cuestión la pervivencia de las Entidades Menores. ¿Está superado?

-Demostramos que somos necesarias. Bembrive jugó un papel muy activo, se movilizó porque creemos que son necesarias y cubren un hueco que ninguna otra administración atiende.

-¿Qué presupuesto tienen y a qué se dedica?

-Tenemos un presupuesto prorrogado de 642.000 euros y el grueso tenemos que destinarlo al mantenimiento de las infraestructuras viales y parques de la parroquia. En Bembrive se da la circunstancia además de que el monte es de utilidad pública, aquí no hay mancomunidad, por lo que nos corresponde a nosotros conservarlo y mantenerlo en buenas condiciones en colaboración con la Xunta.

-El PP de Vigo criticó que la pedanía estaba paralizada por la situación legal del anterior alcalde pedáneo. ¿Ha habido dificultades?

-En absoluto. Trabajamos del primer al último día y cuando él renunció asumí yo el trabajo en funciones. Lo que sucede es que ahora tenemos un problema añadido. En octubre el secretario pidió una excedencia, solicitamos relevo a la Xunta pero estamos pendientes del nombramiento del tribunal. Esto sí que nos ha paralizado o retrasado algunas actuaciones, no los cambios de alcalde.

-¿Cómo es su relación con el vocal del PP en la Junta tras los enfrentamientos con Ballesteros?

-Cada uno cumple su papel.