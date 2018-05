Caballero retomará las movilizaciones por el AVE directo y el PP exige fechas al Gobierno

Vigo volverá a movilizarse para reclamar al Ministerio de Fomento la declaración de impacto ambiental de la variante de Cerdedo y que encargue la redacción del proyecto. Sin partidas significativas en los presupuestos y tras comprobar que el Gobierno movilizará hasta 1.600 millones para la renovación total del tren entre Lugo y Ourense, el alcalde de la ciudad entiende que sacar del cajón el AVE directo de Vigo a Madrid en dos horas y media es una cuestión únicamente de voluntad política y quiere que de nuevo toda la ciudadanía se implique para demandarlo de forma clara. También el PP local asumió ayer que se "debería avanzar mucho más rápido" en esta conexión que beneficiaría a un área de un millón de habitantes del sur de Galicia y el norte de Portugal e interpeló directamente a Íñigo de la Serna para que ofrezca "plazos concretos" a la primera urbe gallega.

Han pasado once meses desde que miles de personas abarrotaron Porta do Sol en un concierto reivindicativo convocado por el Concello en defensa del AVE directo a Madrid. Abel Caballero explicó ayer que la forma de reclamarlo en esta ocasión no tiene por qué ser la misma, a través de una manifestación, pero en todo caso se buscará que sea algún tipo de evento "que presencien cientos y miles de personas, que se encontrarán con esta demanda unánime".

Así lo avanzó ayer tras conocer la importante inyección de fondos comprometida por Fomento a las conexiones ferroviarias entre Lugo y Ourense. El socialista insistió en que este desembolso le parece "muy bien" y necesario, pero se negó a asumir que al tiempo que aparecen recursos para otras provincias gallegas "no se dedique ni un solo euro a la alta velocidad entre Vigo y Ourense". "Para Cerdedo ni declaración de impacto que cuesta cero euros ni redacción que proyecto. Que el presidente de la Xunta explique por qué veta este tren a todos los vigueses", retó al presidente autonómico, al que acusó de "reírse de la ciudad de Vigo" y de mantener el proyecto en un cajón quince años de forma intencionada.

El PP de Vigo, que el año pasado ya respaldó las movilizaciones de Porta do Sol, solicitó ayer al Ministerio un "calendario con plazos claros, concretos y precisos". Su portavoz, Elena Muñoz, reconoció que la variante de Cerdedo "debería avanzar mucho más rápido" y es por eso que se pondrá en contacto con Madrid para que ofrezcan a la ciudad alguna garantía. "No queremos más incertidumbres. Queremos compromisos completos y es el momento de que el ministro comprometa plazos porque para Vigo es un proyecto fundamental", insistió en rueda de prensa ayer por la mañana.

Audasa

En la misma comparecencia, Muñoz se sumó a los alcaldes de PSOE, BNG y Marea y se ha mostrado a favor de que la concesionaria de la AP-9 devuelva el peaje a los usuarios cuando se vean afectados por retenciones y que las obras se realicen de noche para no perjudicar a los conductores. La portavoz local compartió su "indignación" y respaldó que se expediente a la concesionaria.