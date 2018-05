El Sergas asegura que las auxiliares ya trasladan la ropa sucia "con normalidad"

Las Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que ayer acudieron a la asamblea convocada por el conflicto de las bolsas de ropa sucia decidieron mantener las protestas, para manifestar su rechazo a asumir la labor de trasladarlas. Mientras, el Sergas asegura que ayer las profesionales las transportaron hasta los puntos de recogida "con normalidad", por lo que la Dirección del complejo no suspendido las contrataciones extraordinarias de personal que había iniciado para cubrir los incumplimientos.

Esto se produce después de que la Gerencia del Chuvi denunciara ante la Inspección de Servicios Sanitarios a 32 auxiliares por desobedecer las órdenes que recibieron por escrito de trasladar estas bolsas hasta diferentes puntos dispuestos en las plantas.

El alcalde, Abel Caballero, mostró su "inmensa preocupación" por los problemas "de la mayor gravedad" que entiende que se están produciendo en el área sanitaria. Con respecto al conflicto de las auxiliares, considera que "hacen bien" en no recoger las bolsas. Sostiene que la concesionaria del hospital "no quiere pagar la limpieza, quiere que se le pague desde la parte pública". "no tienen personal para limpiar el hospital y pretenden que lo hagan los auxiliares", reprocha.

Caballero critica que "el sistema es perverso". "Lo estamos pagando la gente de Vigo, los trabajadores y los pacientes y ya estamos hartos", censura y añade: "no dimite nadie". Pide al presidente de la Xunta que "tome decisiones y las asuma". "Esto nos lo impuso Feijóo para dar negocio a empresas y para hacer un experimento en Vigo ahorrando dieron", sostuvo y lo calificó de "catástrofe".

También se refirió a los fallos en esterilización y los atribuyó a un "problema estructural", ya que el instrumental que se usa en el Álvaro Cunqueiro se limpia en el Meixoeiro. "Se usa una temperatura distinta, se oxidan las cajas y el material, inutilizable", describe. "¿Por qué es así? Porque están ahorrando", reprocha y resalta que se traduce en "la cancelación de cientos de operaciones".

El grupo parlamentario de En Marea, por su parte, exige a la Xunta que haga pública la información sobre los episodios de contaminación y que comunique las medidas concretas que se van a adoptar.