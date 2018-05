Lucas, la estrella fugaz hecha canción

"Ahora eres/una estrella en el cielo/un rumor en el viento..." Lucas se fue muy pronto, con solo seis años, pero sigue muy presente en la vida de quienes lo conocieron y, gracias a Mar, su madre, ahora también se ha vuelto canción. Ella le dedicó un libro tierno, desgarrador por momentos, pero radiante y esperanzador en su conjunto que ha inspirado a Luz Casal para componer una de las letras incluidas en su último disco, Que corra el aire.

En 2015, la editora Teresa Zataraín publicó la historia, que lleva el mismo nombre que el pequeño. Estas dos "iniciadas" -una se estrenaba como escritora y la otra acababa de crear su personal proyecto literario- aseguran sentirse "muy agradecidas" ante este inesperado "regalo" de la artista.

La cantante gallega ha relatado en varias entrevistas que tuvo que dejar el libro cuando empezó a leerlo. Mar cita algunas de las canciones de la gallega que la acompañaron en diferentes momentos del relato y también habla sobre una amiga de Lucas del colegio, Macarena, que es sobrina de la pareja de Luz Casal y hoy tiene 25 años.

"Cuando pudo acabarlo se puso en contacto con ella y le dijo que algo haría, pero pasaron dos años hasta que nos enteramos de que iba a incluir en su último disco un tema inspirado en el libro. ¡Mar está feliz! ¡Las dos nos sentimos emocionadas!", celebra Teresa.

A través del libro de su madre, conocemos a un Lucas "resplandeciente", una "estrella fugaz" que brilla con igual intensidad en la letra compuesta por Luz Casal. No es una canción triste, insiste ella en las entrevistas, sino esperanzadora, como la novela en la que se inspira. "Ahora eres/para mí un consuelo/un rumor en el viento/esta cinta en mi pelo/algo dulce en mi boca/esa luz que nos toca/eso eres".

A Mar, que es madre de otras tres hijas, le costó mucho tiempo poder escribir sobre Lucas y convertir en un libro sus sentimientos y las notas que conservaba en su viejo diario. "Tardó 18 años, hasta que pudo tener la serenidad y el ánimo de contar esta historia de amor desde el presente. Y lo hace con valor y entereza", señala Teresa, a quien le llegó el borrador a través de Amparo, una librera amiga de ambas.

La propia Mar narra en el libro su "cita a ciegas" con la fundadora de Creotz. "La historia me emocionó, me pareció entrañable, muy de mujer y muy grande, pero me preocupaba que yo no iba a ser capaz de ayudarla a trascender. Acababa de iniciar mi proyecto de libros ilustrados para niños y no tenía una línea para adultos. Así que se la ofrecí a una editorial gallega importante. Pero la rechazaron. Y entonces le dije que se lo publicaba yo. Hicimos todo lo que pudimos por darlo a conocer y lo enviamos generosamente a varias asociaciones", comenta Teresa.

Prologado por María Jesús Pérez García, profesora de Literatura, el título vendió más de medio millar de ejemplares dentro y fuera de Galicia. Y ahora, siguiendo la estela de una gran figura como es Luz Casal, editora y autora están dando a conocer la historia de Lucas de nuevo. "Hay libros vacíos, pero aquí había una historia que tenía valor y muy bien contada. Cuando publicamos el libro las dos éramos noveles, pero lo que está pasando ahora nos ratifica en lo que hicimos. Avala nuestra apuesta. Me complace muchísimo que otra persona encuentre su historia igualmente conmovedora. Es una satisfacción", destaca la editora.

Además, las dos también se han convertido en amigas: "Conectamos muy bien y seguimos manteniendo una relación cercana. Es una persona entrañable y muy especial", describe Teresa.

Mar, profesora de Infantil en la enseñanza pública, inauguró en Creotz el espacio Velda para voces femeninas con su primera y, por ahora, única obra. "Escribe relatos, poemas y obras de teatro como material para sus clases. Y no descartamos que en algún momento publique algo de poesía porque es muy buena. De hecho, Lucas es una narrativa muy poética", señala.