El jefe de la Policía Autonómica de Vigo, en el juzgado para declarar por presunto acoso sexual y laboral

El investigado (derecha), hoy con su abogado. // C. Graña

Antonio J.T. ha llegado a la sede juducial viguesa acompañado por su abogado, ya que ha sido citado como investigado tras la denuncia de una subalterna. El Juzgado de Instrucción 8 admitió a trámite la demanda y ha citado como investigado al actual jefe de la Policía Autonómica. Varios agentes que habrían sido testigos de los hechos declararon en días pasados, al igual que la víctima que pidió cambio de destino.

El informe médico forense avala a una agente que ha denunciado por acoso al que era su superior y actual jefe de la Policía Autonómica en Vigo. El querellado declarará hoy en calidad de investigado (antiguo imputado) por un presunto delito contra la integridad moral y otro de acoso sexual en el Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, a tenor de la querella criminal presentada por la agente.

Del relato de la víctima "se extrae una clara situación de acoso sexual con comportamientos verbales y no verbales, no deseados o de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona... y también hay una clara situación de acoso laboral". Un acoso que se ve en frases como: "Qué morenita estás...que sepas que yo voy a la playa nudista de Barra....a ti el uniforme no te queda como a los demás, seguro que lo llevaste a la modista para entallarlo...¿Cuántos novios tienes?, porque eres una chica muy liberal...seguro que tienes una chorboagenda... si quieres un inspector que te ayude a comprar una casa en Canido ya sabes...".