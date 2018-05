Los alcaldes dicen "basta" y exigen liberar el peaje y multar a Audasa si se atasca Rande

El colapso reiterado del puente de Rande durante el pasado fin de semana ha colmado la paciencia de los alcaldes de la comarca. La Mancomunidad de Concellos do Morrazo convocó al Ministerio de Fomento a una reunión el próximo 18 de mayo para que dé explicaciones sobre las obras pendientes de ejecutar y el regidor vigués dijo ayer "basta" en público y exigió soluciones inmediatas al Gobierno central y a la Xunta para evitar que las comunicaciones en el área de Vigo sigan cercenadas tanto hacia el norte como en dirección sur por la A-55, a la que se refirió como "la peor autovía de España" y cuya reforma estuvo más de un año paralizada. Abel Caballero anunció ayer el envío en las próximas horas de tres cartas dirigidas al presidente del Gobierno, al ministro de Fomento y al presidente de la Xunta para que actúen dentro de sus competencias para resolver la situación.

El socialista reclamará de forma oficial cambios en una triple dirección. "Cada vez que haya atascos de más de cinco minutos se deben levantar las barreras de los peajes y cada vez que esto ocurra hay que multar a la concesionaria de forma severa o que responda el responsable político". En último lugar, Caballero exigirá a Fomento que reclame a Audasa un plan de obras que prevea este tipo de situaciones para que planifique mejor sus actuaciones y no vuelvan a producirse atascos kilométricos.

El enfado es mayor en esta ocasión porque la concesionaria mantuvo cerrados los tres carriles de acceso a Vigo el pasado sábado pese a tratarse de una jornada de calor en la que se esperaban miles de desplazamientos en ambas direcciones y que coincidía con el derbi en Balaídos. La consecuencia es que miles de conductores quedaron atrapados durante más de una hora, situación que volvió a repetirse el domingo por un accidente que convirtió en una ratonera uno de los carriles exteriores.

Al margen de las medidas que se adopten a partir de ahora como regla general, el PSdeG reclamó el mismo sábado que se busquen fórmulas para devolver lo cobrado a los usuarios por un servicio "muy deficiente". Ayer Caballero volvía a incidir en esta idea asegurando que el Gobierno debe tomar medidas para "acabar con este escándalo", como definió el hecho de que se cobre "un peaje tan caro" por un servicio que mantiene atascados a los conductores casi cinco meses después de que se inauguraran oficialmente las obras.

Las retenciones afectan a Vigo y de forma evidente a los vecinos de O Morrazo, que suman la dificultad añadida de tener cerrado el Corredor. El alcalde de Cangas y presidente de turno de la Mancomunidade de Concellos do Morrazo, Xosé Manuel Pazos, convocó al ministro de Fomento a una reunión el próximo 18 de mayo para "dar explicaciones" sobre las obras que quedan por ejecutar y su calendario. Tomó esta decisión al no obtener respuesta a sus continuas peticiones de entrevista.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se sumó ayer a las críticas denunciando la "falta de respeto institucional" del departamento de De la Serna y la "chapuza" que supuso el corte de tres carriles en una jornada de gran afluencia a las playas como la del sábado. "No solo no comunicó en su día que las obras no habían finalizado, sino que tampoco aclara cuándo se van a terminar. Los vecinos están hartos", advirtió. El diputado del BNG Luis Bará tildó ayer de "intolerable" lo ocurrido y recordó que el puente se inauguró en diciembre "para permitir la subida del peaje a la concesionaria sin mirar por los usuarios.

Transporte metropolitano

El alcalde de Vigo recibió ayer la misiva de la Consellería de Infraestructuras instándole a sumarse al Plan de Transporte Metropolitano. "No están en sus cabales. Quieren que paguemos el autobús a todo el que lo pida y que además lo asumamos voluntariamente", denunció el alcalde, a quien no le sirven las condiciones de la Xunta y volvió a denunciar que la modificación normativa de 2017 se aprobó solo para perjudicar a Vigo.