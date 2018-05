Con los pies en Vigo, la mirada siempre puesta en el CERN y con un futuro inmediato que pasará por una universidad londinense, el joven Denís Arribas Blanco ultima los estudios de 2º de Bachillerato Internacional de Ciencias en el IES O Castro con excelentes notas y tiempo para presentarse a certámenes en los que no deja de cosechar premios. El último fue la tercera medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física disputada en Valladolid y que le clasificó para representar a España en la 49ª Olimpiada Internacional de Física que se disputará en el mes de julio en Lisboa. No fue el primero ya que también ganó otro de Biología y de Química y pese a su innata pasión por las ciencias tampoco desdeña las letras y ganó recientemente un concurso de microrrelatos organizado por Amnistía Internacional Vigo con el tema de los refugiados como base. "Ganó el premio del público, tiene una gran sensibilidad", explica orgullosa su madre, Patricia.

No es para menos, su promedio académico es de sobresaliente y cursa el Bachillerato Internacional, uno de los más complejos ya que durante los dos últimos cursos del instituto las asignaturas se imparten en inglés, francés y español. Sus logros, pese a todo, no le hacen olvidarse de su meta, estudiar Física en una universidad británica. Fue admitido en las cuatro para las que cursó solicitud y preseleccionó dos de ellas, la Imperial College y la University College, ambas en Londres, que será su nuevo hogar a partir de septiembre.

"Tengo que sacar las mejores notas posibles y por eso tengo que dedicar mucho tiempo a estudiar", explica el joven, que muestra una gran pasión por la Física aunque todavía no ha decidido en qué rama especializarse, "Todavía no lo sé, me gusta la física de partículas y también la astrofísica pero sé que hay muchas más que aún no conozco así que esperaré. Tengo en mente estudiar fuera y después dedicarme a la investigación pero todavía no sé a cuál en concreto", indica. Antes de iniciar los estudios universitarios, le esperará el ansiado verano, en el que se encuentra "más liberado y relajado".

La presión a la que se somete a sí mismo durante todo el curso la valora más en los premios. "Son un reconocimiento, me hace muchísima ilusión", resalta. Se prepara para ellos con ejercicios de las pruebas anteriores aunque sabe que en cada edición los ejercicios son diferentes. "Ponen a prueba la capacidad de razonamiento y es lo que más valoran", explica. Tras finalizar las clases, su siguiente reto será la Olimpiada de Lisboa, del 21 al 29 de julio. "Nos contaron los delegados que nunca la ganó un español, siempre son los asiáticos los que vencen pero yo voy a por la medalla de oro", afirma.

"Lograr estos premios es un subidón muy grande para él, le motiva a seguir estudiando porque el Bachillerato Internacional es especialmente duro", manifiesta Patricia, que reconoce que Denís dedica "poco tiempo para el ocio y a veces piensas que es una pena porque solo hay una adolescencia pero es feliz y nosotros estamos contentísimos y orgullosos sobre todo por la felicidad que tiene él", añade. "Le apasiona la ciencia, su gran ilusión es ir al CERN", añade su padre, Carmelo, al respecto de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, situada en Ginebra.