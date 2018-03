Los funcionarios vigueses continúan con sus protestas: sentada en los juzgados

Los funcionarios judiciales de Vigo siguen con sus protestas. Los huelguistas se concentraron y realizaron una sentada en el 'hall' del nuevo edificio. El paro supera ya las cinco semanas con un amplio seguimiento.

La actividad judicial está prácticamente paralizada. Mañana habrá una manifestación, pero en automóviles. Varios policías nacionales vigilan la zona donde se concentran los funcionarios.

Tras permanecer unos 15 minutos abandonaron el lugar al informar un portavoz sindical, Pablo Valeiras, que el juez decano que está en funciones (estos días no está el máximo responsable de los magistrados vigueses) había avisado a la Policía. "Dice que no podemos estar aquí, que si no nos podrían identificar", señaló.

"Que nos identifiquen", decían varios funcionarios . "Que triste, nos echan", señalaba otro. Finalmente optaron por irse y celebrar la asamblea en el salón de actos del Colegio de Abogados del viejo edificio.