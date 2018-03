La Industria 4.0 traza su futu ro en Vigo

Las tecnologías que sostienen la cuarta revolución industrial se exhiben en el campus durante toda la semana. Los últimos avances en impresión 3D, realidad virtual y aumentada y robótica que están llamados a mejorar la producción y competitividad de las empresas gallegas, pero también a hacer más fácil la vida los ciudadanos en sus hogares o en sus gestiones diarias se muestran desde ayer en las VII Jornadas de Automatización Industrial (JAI), que reúnen a más de 700 profesionales de compañías y centros tecnológicos y a 400 alumnos.



"Son ellos los que están inventando la industria 4.0 y hacemos esto para nuestros alumnos, para que puedan hacerse una idea de lo que se van a encontrar cuando salgan a la calle. Y además las empresas consideran que las jornadas también les sirven de escaparate sin necesidad de irse a Bilbao o Barcelona", destacaba el organizador el encuentro, el profesor Nacho Armesto.



Las JAI se celebran en la Escuela de Industriales, cuyo salón de actos acogerá las alrededor de 40 charlas programadas, mientras que en el vestíbulo se disponen los 35 stands en los que las empresas dan a conocer sus productos a los estudiantes y demás profesionales.



La jornada de inauguración tuvo como protagonistas a los robots humanoides liderados por Nao, la mascota oficial, que compartió flashes con "Sambotiña" de la empresa viguesa iADN; Pepper, el comercial de Abanca; y una réplica de R2D2, que llegó acompañada de algunos personajes de la saga Star Wars.



La empresa de robótica gallega Smartbot expone en las JAI su útil modelo para limpieza de cristales y un cortacésped automático que ayer se esforzaba en los jardines de la entrada de la escuela, muy cerca del lugar de exposición de la primera embarcación española no tripulada de Ferri y también del vehículo autónomo de CTAG y PSA que el pasado noviembre estrenó esta tecnología en nuestro país entre Vigo y Madrid.



Las soluciones para el transporte autónomo dentro de las factorías llega de la mano de compañías como Omron, ASTI Robotics o MiR, mientras que Kuka y ABB, entre otras, muestras sus "cobots", que trabajan mano a mano con los operarios en las fábricas.



"Los robots tienen cada vez más capacidades y sentidos y se acercan a puestos que antes solo hacían los humanos por su complejidad", apuntaba al respecto Nacho Armesto.



Y en esta industria 4.0 cada vez cobra más importancia la realidad virtual y aumentada para simular procesos y productos antes de que sean fabricados con el consiguiente ahorro de tiempo y costes para las empresas. Siemens y ESI Group, cuyas herramientas utiliza Navantia, exhiben sus soluciones en este ámbito.



El acto de inauguración de las JAI contó con la presencia del conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, así como de la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, los responsables de CTAG y Ceaga, Luis Moreno y Juan Lloves, el presidente de Asime, Julio Gómez, el director de PSA Citroën Vigo, Frédéric Puech, y el rector vigués, Salustiano Mato. Aunque estaba anunciada la presencia del concejal David Regades, finalmente no apareció ningún representante del Concello.



Durante su intervención, el conselleiro destacó que las innovaciones tecnológicas "cambiarán los entornos de trabajo" y supondrán la desaparición de algunos empleos, pero también el surgimiento de "nuevas oportunidades laborales".



De ahí la necesidad de que las universidades, además de generar conocimiento, respondan a esta demanda. "La revolución digital tiene que ir unida a la formación. El punto de inflexión será el talento. Tenemos que aprovechar todo el que tenemos en la universidad y la industria. Eso marcará la diferencia", destacó Conde.



En este sentido, el conselleiro explicó que el Igape ofrecerá ayudas para la formación 4.0 a cerca de 750 trabajadores, más de la mitad de los cuales pertenecen al área de Vigo. La Xunta movilizará una partida próxima a los 525.000 euros para que clústeres y centros tecnológicos organicen cursos de robótica, logística 4.0 o desarrollo de dispositivos de automatización.



A esta transformación laboral también se refirió Frédérich Puech, quien apuntó que el "factor humano" está "en el centro" de la transformación hacia "una nueva era industrial" y subrayó que el papel de la universidad es "muy importante" como formadora "de los profesionales del mañana". Añadió asimismo que adaptarse con rapidez a los cambios supondrá una importante "ventaja competitiva".



Julio Gómez, presidente de Asime, recordó que la asociación ha apoyado las JAI desde sus inicios y destacó el "carácter estratégico" del sector para la economía gallega. No en vano, representa el 20% del PIB y suma más de 65.000 profesionales, el 38% del empleo industrial en la comunidad. Señaló que la factoría 4.0 ya no es una opción "sino una exigencia y un deber" y refirió los proyectos en los que están implicados como el pionero Asime Red.



El director general del CTAG, por su parte, comentó que la industria 4.0 ofrece oportunidades para mejorar la competitividad de las empresas y pymes del entorno. Comentó que las fábricas digitales del futuro desarrollarán productos digitales como los vehículos, que serán "eléctricos, compartidos y autónomos". Vigo y Galicia, añadió Luis Moreno, "tienen la oportunidad de liderar esta carrera con la experiencia y el conocimiento que ya existen".



Juan Lloves, presidente de Ceaga, agradeció la colaboración de la Universidad de Vigo con el tejido empresarial y explicó que las JAI permiten a la industria acercarse a la tecnología y decidir su ruta a seguir. "Lo que se hace en España y Galicia está al nivel mundial", reivindicó antes de animar a clústeres, empresas y universidades a seguir en esta dirección.



La delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, también puso en valor la colaboración institucional y destacó que la transferencia está "en el ADN de la Universidad de Vigo". Y el rector puso a las JAI como ejemplo de las alianzas entre el mundo académico y empresarial en el ecosistema de innovación de Vigo y su entorno.



"Cada vez acompañamos más a las empresas y centros tecnológicos dándonos músculo mutuamente", reconoció Mato, que felicitó a Nacho Armesto por el "salto cualitativo" alcanzado en esta edición y aprovechó el acto para "presumir" de Industriales, "buque insignia" de la Universidad", y de las otras escuelas de Vigo y Ourense que conforman el Polo Tecnológico.









Alejandro Tejada - iADN Robotics

"A la gente le llaman mucho la atención los robots pero todavía es un poco reticente"

En China, los robots Sanbot ya trabajan en establecimientos comerciales acompañando a los clientes hasta el producto que buscan y también en los aeropuertos. Y la empresa de calzado española Pablosky los ha fichado como asistentes de compra para sus tiendas. La firma viguesa iADN Robotics, creada hace apenas un año, apuesta por extender en la ciudad y en Galicia el uso de este autómata capaz de interactuar con las personas no solo desde el punto de vista de las relaciones comerciales, sino también en el hogar o en residencias.

"Tiene la capacidad de dialogar con el usuario y es el primero del mundo conectado a la nube. Permite realizar videoconferencias en tiempo real poniendo en contacto, por ejemplo, a una persona mayor de una residencia y a sus familiares. También proyecta películas y tiene videojuegos interactivos. Es muy divertido para los niños, se quedan encantados. Y si está en casa y entra un intruso puede enviar un mensaje de alarma al móvil del propietario", detalla Alejandro Tejeda, uno de los socios fundadores de la empresa, sobre algunas de sus múltiples funcionalidades.

Como su voz es femenina, ellos han rebautizado a Sanbot como "Sambita", que ayer interactuaba con los visitantes a las JAI: "A la gente le llaman mucho la atención los robots, pero todavía es un poco reticente". De ahí que jornadas como ésta ayuden a convertirlos en un compañero más habitual.





David Santos - Omron

"Ahora mismo, el paro debe ser cero entre quienes saben programar estas máquinas en Vigo"

La multinacional japonesa de la electrónica con sede en Kioto es una habitual de las JAI y en la edición de este año presenta el robot móvil, un vehículo inteligente autónomo capaz de desplazarse dentro de una fábrica evitando obstáculos y estableciendo su propia ruta.

"Puede soportar hasta 100 kilos y en el sector del automóvil se utiliza para el transporte de pequeñas piezas. También tenemos clientes en la industria farmacéutica. El robot evita que los operarios carguen pesos excesivos y apenas necesita ser modificado una vez llega a la fábrica. Solo tienen que introducirle un plano y él ya establece su ruta", explica David Santos, técnico comercial de la compañía.

Ayer los alumnos observaban con atención la demostración del robot por los pasillos de la escuela. El mismo David Santos estudió Ingeniería de Telecomunicación en Vigo y después cursó en Industriales el máster de Mecatrónica, en el que ahora también imparte clases como profesor. "Para nosotros el contacto con los alumnos es muy importante para que nos vayan conociendo y, a la vez, estas jornadas son una oportunidad de mostrar nuestros productos a los profesionales", comentaba.

También anima a los universitarios a especializarse en este campo: "Ahora mismo, el paro debe ser cero entre quienes saben programar estas máquinas en Vigo y su área de influencia. Todas las semanas las empresas me preguntan por estudiantes que dominen estas tecnologías".







Carlos Ribeiro y Germán López - ESI Group

"La realidad virtual permite reducir la incertidumbre antes de empezar a producir"

La compañía ESI Group , una de las nuevas incorporaciones a las JAI, es líder mundial en el desarrollo de soluciones para realizar prototipos virtuales y tiene entre sus clientes a grandes firmas de la automoción como Volkswagen o Renault, de la ingeniería aeronáutica y aeroespacial –Airbus y la Agencia Espacial Europea (ESA)– o de la industria naval civil y militar, ademas del sector energético.

Carlos Ribeiro, responsable comercial de la firma para Portugal y Galicia, y Germán López demostraban ayer en su "stand" la utilidad de algunas de sus herramientas, entre ellas, la de realidad virtual inversiva. "El objetivo es adelantarse y evaluar en un entorno muy confortable como es el virtual las condiciones de fabricación, ensamblaje o reparación en el contexto real de la industria. También ayuda a determinar si el puesto de trabajo tendrá la ergonomía y la seguridad deseables para el operario. Nuestra herramienta permite reducir la incertidumbre antes de empezar a producir y, por tanto, ahorra tiempo y dinero", destaca Ribeiro.

La compañía de origen francés y presencia en más de 40 países también tiene productos de monitorización real o big data. "Además del entorno virtual también trabajamos en el contexto real. Y en un parque de energía eólica de Inglaterra se pudo llegar a la conclusión de que en ciertos momentos el viento ponía en peligro los generadores", apunta Ribeiro.