Gelu: "El accidente rompió la vida a mi marido, no es el que era; es algo imposible de perdonar"

"La situación es dura y él claro que tiene sus días; mi miedo era que se viniese abajo, pero está luchando, lo que quiere es mejorar; pero sabe que le rompieron la vida, ni de lejos es el que era". Quien se expresa así es Gelu Álvarez. Y de quien habla es de su marido, el profesor e investigador José Antonio Vilán Vilán. Él fue uno de los heridos en el brutal atropello a un pelotón de ciclistas el 12 de marzo de 2016 en la PO-552, la carretera que comunica Baiona y A Guarda. Mañana lunes se cumplen dos años desde aquel siniestro, causado por un conductor octogenario y que dejó un trágico balance: dos deportistas muertos y otros diez lesionados, siete de ellos de gravedad. El largo período de tiempo transcurrido desde entonces ha permitido que los heridos, pese a las importantes secuelas que arrastran varios, hayan ido incorporando la normalidad a sus vidas. Casualmente esta semana uno de estos ciclistas podía por fin volver a su puesto de trabajo en un banco. Pero Vilán, de 54 años, aún no tuvo esa oportunidad. La severidad de sus lesiones lo mantienen en una batalla diaria para recuperarse, con la esperanza de retomar su trabajo y sus proyectos, algo en lo que ponía toda su pasión.

Exvicerrector de Transferencia de la Universidad de Vigo, en el momento del accidente Vilán era comisionado del Vigo Tecnológico y director del grupo de investigación CIMA, del cual surgió como spin-off Quantum Innovative, empresa de cuya gerencia se ha hecho cargo su esposa. Precisamente, días antes del siniestro, el investigador presentaba un proyecto europeo basado en la energía de las olas que nació de su impulso. Durante este tiempo, su equipo ha desarrollado los generadores que en breve pondrán a prueba en el océano. Quedaron "huérfanos" sin la presencia diaria del profesor, pero su mujer destaca que lo que él creó sigue en pie. "Si logra recuperarse y puede volver al trabajo le encantará que todo lo que tuvo que dejar continúe ahí", afirma esperanzada Gelu Álvarez.

Por ahora ese regreso a la vida que antes llevaba se antoja lejano. Vilán sufrió heridas muy severas que lo mantuvieron un tiempo en la UCI. Estuvo tres meses hospitalizado, en el Álvaro Cunqueiro y en el Meixoeiro. Y después permaneció casi otros 90 días ingresado en la clínica Guttman de Barcelona, especializada en neurorehabilitación. "No recuerda nada del accidente ni del tiempo que estuvo en el hospital en Vigo; y de la época en Barcelona, cuando hablamos de ello, se va acordando de cosas, de detalles...", relata Gelu Álvarez.

¿Cómo es su día a día ahora? Le concedieron la incapacidad absoluta. "Transcurridos dos años continúa acudiendo dos veces a la semana a rehabilitación física y otras dos veces a rehabilitación neurológica; también va a clases de pintura; así es su vida", describe. Con el apoyo de su mujer e hijas pone todo su empeño en estas terapias. Porque lo que quiere es "mejorar".

Secuelas

Las secuelas persisten con intensidad. "Tiene visión doble, perdió el oído izquierdo, sufre falta de equilibrio... No sale de casa si no es conmigo, pero le gusta que sus amigos le vengan a visitar", señala su esposa. Dan paseos. "En su mano derecha lleva el bastón y con la izquierda se agarra a mí", prosigue, remarcando que los pequeños avances que da son grandes logros. Porque tuvo que empezar "de cero". Cuando salió del coma, no hablaba. Estuvo tiempo sin moverse. "Quedó destrozado", resume.

No lo recuerda, pero el profesor conoce las terribles consecuencias del accidente. Extraña la ruta que hacía en bici con sus compañeros. En esta nueva etapa que se ha visto obligado a afrontar su esposa lo lleva los sábados y los domingos, en coche, a hacer "el mismo recorrido" que antes realizaba sobre dos ruedas. "Le gusta ir y ver a los ciclistas", cuenta su mujer.

La causa judicial por ese accidente sigue en fase de instrucción. "Estamos a la expectativa", señala Gelu Álvarez. Confiesa que "jamás podrá perdonar" al conductor. "Es duro decirlo, pero lo único que deseo es que pasen por lo mismo que nosotros, ni más ni menos", afirma. "Yo soy conductora, mi hija mayor también conduce, y nadie está libre de atropellar a alguien, pero aquello fue un sinsentido", dice. Y concluye así: "Se causó daño a mucha gente, y no solo a los ciclistas, porque la situación la sufrimos también sus allegados; lo ocurrido dejó a muchas familias destrozadas".