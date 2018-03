Abel Caballero se apunta a crossfit

Los 71 años que cumplió el pasado mes de septiembre Abel Caballero no supusieron una traba para que el alcalde de Vigo se iniciase en el deporte del levantamiento de pesas. El regidor vigués asistió esta mañana a la inauguración de un gimnasio especializado en crossfit en As Travesas y aprovechó los conocimientos de un entrenador para hacer un ejercicio de halterofilia. Caballero logró levantar las pesas en dos tiempos, lo que provocó el aplauso de los allí presentes. Eso sí, por el momento no ha trascendido el peso que consiguió levantar el alcalde.

Esta no es la primera vez que Abel Caballero se anima a practicar deporte en alguno de sus actos. El pasado verano se montó en una bicicleta de BMX durante O Marisquiño y nunca duda en marcarse unos pasos de baile cuando la ocasión lo requiere.