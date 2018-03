Vigo ensalza a las pioneras del feminismo

Vigo devuelve a la actualidad textos de Rosalía de Castro, Concepción Arenal o Betty Friedan para reivindicar los derechos de las mujeres, reclamar el fin de la brecha salarial y mostrar su rotundo rechazo a la violencia de género. Los colectivos que integran el Consello Municipal da Muller y representantes de los tres grupos municipales participaron ayer en un pleno específico que apostó por un cambio social en femenino que procure una sociedad más justa e igualitaria. El alcalde y presidente de la FEMP mostró su respaldo a la huelga convocada para hoy 8 de marzo en más de 50 países.

Vigo afronta hoy una jornada histórica. La celebración del Día Internacional de la Mujer llega este año precedida de una movilización sin precedentes el pasado domingo y con nuevas concentraciones para esta mañana y una nueva manifestación a las 20.00 horas con salida en la Praza de Portugal. Otra de las novedades es la convocatoria de la primera huelga feminista que obligó a adelantar a ayer el pleno específico del Consello Municipal da Muller en el que se recordó la trayectoria y contribución a la causa de las pioneras en la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad salarial o la corresponsabilidad en los cuidados de la familia y las tareas domésticas.

"Cansadas de leer las necrológicas y descubrir a mujeres de las que nunca habíamos oído hablar. [...] Cansadas de no tener. De no tener poder, de no tener dinero, de no tener tiempo libre, de no tener autoridad, de no tener derecho sobre nuestro propio cuerpo". Este texto de la escritora, profesora y reportera Nuria Varela fue elegido por Mulheres Nacionalistas Galegas para compartir con el resto de integrantes del Consello Municipal da Muller en una sesión en la que participó numeroso público y a la que se sumaron representantes de los tres grupos municipales.

El alcalde y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abrió el pleno reconociendo la relevancia "sin precedentes" de las celebraciones de este 8 de marzo y dio por inaugurada "una nueva etapa de búsqueda de la igualdad" caracterizada por un feminismo más activo. "El cambio corresponde a las mujeres", aplaudió Abel Caballero antes de mostrar su "apoyo total" al paro de dos horas y a la huelga laboral, de cuidados y consumo convocada para hoy a nivel internacional.

Tras mostrar su respaldo y brindar el salón de plenos como "gran altavoz" para las reivindicaciones de los colectivos allí reunidos, el regidor cedió el puesto a la concejala de Igualdad, Uxía Blanco, que presidió el resto de la sesión que cerró la representante de la Escola de Mulleres Solidarias advirtiendo que "en la educación está el poder de cambiar el mundo".

La necesidad de modificar los roles de género desde la infancia fue uno de los aspectos en los que se insistió a lo largo de toda la jornada y que apuntaba en primer lugar el texto "Levantar a man" de María Reimóndez elegido por la Secretaría da Muller de CIG, que aludía también a un sistema policial y judicial "insuficiente" y reflexionaba sobre la culpabilización de las víctimas de violencia machista.

La Asociación de Mulleres Dorna fue la encargada de abrir la simbólica sesión con un texto de la escritora nigeriana Ngozi Adichie en el que se reivindica el uso de la palabra feminismo alejado de cualquier connotación negativa y se advierte de que enmarcar la lucha actual bajo el paraguas de los Derechos Humanos sería "negar el problema específico" de las mujeres. La problemática actual con una brecha de género del 14% en España implica a toda la sociedad. Todos los colectivos insistieron en que hombres y mujeres son necesarios por igual para revertir la situación actual de desigualdad.

Otra de las pioneras que ayer recuperó protagonismo en el salón de plenos vigués fue Betty Friedan, elegida por UGT para reivindicar la igualdad a través de la independencia económica y la consecución de derechos laborales y sociales. En CC OO recurrieron a un texto de la feminista Cristina de Pizan que hace hincapié en la formación como herramienta de cambio social.

En tan solemne sesión no podían faltar las reflexiones de Rosalía de Castro, elegida por la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, que aprovechó para recordar que junto a María Victoria Moreno Márquez, que será homenajeada este año, el Día das Letras Galegas solo ha reivindicado a cuatro mujeres en toda su trayectoria. Mulleres en Igualdade recuperó la figura de Concepción Arenal y aprovechó para brindar un particular homenaje a todas las madres que han educado a "mujeres libres" a las que ahora corresponde liderar esta nueva etapa. Viúvas Demócratas de Vigo optó sin embargo por un texto muy reciente de Rosa Montero en el que reivindica el feminismo como "una causa que implica a todos" y advierte de que "lo que están cambiando son nuestras tragaderas sobre la bazofia del machismo", dejando claro que cualquier tono y época son válidos para expresar un mismo deseo de igualdad.