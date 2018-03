Veiga: "Si no te esfuerzas en equilibrar géneros, la deriva machista te lleva a nombrar a hombres"

Al igual que hace en privado, en público López Veiga aprovecha la mínima oportunidad para presumir de las mujeres que componen su equipo directivo. "Me siento orgulloso de tener tantas y tan competentes trabajando conmigo y ocupando puestos de alta responsabilidad", subrayaba ayer al valorar la configuración del nuevo organigrama. Cree que pocos puertos españoles cuentan en su cúpula dirigente con un número así de elevado de féminas. "Y en Galicia solo hay una directora más, en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía", anota. Admite que la plantilla del Puerto vigués no cumple todavía con la deseada paridad pero defiende la obligación de corregir este desequilibrio. "Aunque no creo en los cupos hay que hacer un esfuerzo por equilibrar los géneros. De lo contrario, la deriva machista te lleva indefectiblemente a nombrar hombres", argumenta.

En este sentido matiza que "no se trata de nombrar por nombrar, pero entre las mujeres siempre encontrarás la mejor. Y si no hay candidatas, como algunos justifican la ausencia de mujeres en sus plantillas, pues búscalas. Yo siempre he buscado y acabé encontrándola", zanja. Y a pesar de que en España la situación no es la ideal a su juicio, el presidente del Puerto afirma que "avanzó mucho; en comparación con otros países europeos como Reino Unido o Alemania estamos muy por delante".

Preguntado por el paro que secundarán los estibadores vigueses con motivo de la movilización feminista de mañana, Veiga aprovecha para hablar del hecho de que este colectivo no cuente con ninguna mujer entre sus 106 trabajadores. "Es infumable y se debe al control del acceso a la profesión ejercido por los sindicatos. Y quieren seguir así. Pues ahí están los resultados: ninguna mujer", critica. Tan convencido se muestra sobre los beneficios que en el caso particular de la estiba propiciaría la presencia femenina que asegura rotundo: "Con el 50% de mujeres, el problema de la estiba ya estaría resuelto hace tiempo".