Huelga 8 de Marzo en Vigo: mandiles por la igualdad el Día de la Mujer

Huelga de mujeres en Galicia: así nació todo

Huelga 8-M en Vigo: empleo en precario en Galicia

Cartel distribuido en Cataluña para 'darle la vuelta' a la huelga del 8 de Marzo

Huelga 8-M en Vigo: reivindicaciones más allá de un jueves

La. Si el fin de semana pasado una multitudinaria manifestación por las calles del centro servía de ensayo a una jornada histórica, hoy los balcones del Casco Vello se anticipan a un calendario de actos colgando delantales en algunos de ellos."Si trabajas en el hogar y no puedes hacer la huelga, ¡cuelga tu delantal!", ese es el lema de una de las muchas iniciativas que persiguen denunciar la brecha salarial entre mujeres y hombres así como las condiciones de un mercado laboral que ofrece empleo femenino en condiciones más precarias y con salarios más bajos, frente a los varones.Las mujeres que secunden esta "huelga de cuidados" convocada en el marco de la movilización general del 8 de marzo,en protesta por la falta de reconocimiento y visibilidad de este trabajo no remunerado.El de cuidados es uno de los cuatro ejes en que se articula la convocatoria de huelga impulsada en el Día Internacional de la Mujer por el Movimiento Feminista, una jornada en que por primera vez en la historia, los sindicatos han respaldado y legalizado paros dirigidos a denunciar la falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la violencia que éstas sufren y la mayor carga que soportan en casa.Con el lema "si nosotras paramos, se para el mundo", se llama a las mujeres a dejar de realizar todas esas labores de planificación, gestión y atención del hogar y sus suministros durante la jornada, así como a eludir los cuidados de personas dependientes que no sean imprescindibles a fin de que los hombres asuman estas responsabilidades y sean así conscientes de hasta qué punto ellas cargan con todo.Treinta organizaciones componen el movimiento feminista que convoca la huelga del 8 de Marzo en Galicia. El embrión se gestó hace ahora justo un año en la casa okupa de Santiago que pocos meses después sería desalojada y tapiada por la Policía tras un violento enfrentamiento con sus inquilinos.Este edificio okupado por la asociación Escarnio e Maldizer acogió unas jornadas de un grupo feminista, que empezó a perfilar la huelga de este jueves. Se dieron los primeros pasos para poner en marcha una ronda de asambleas a la que se fueron sumando cada vez más colectivos, desde agrupaciones culturales, vecinales, anticapitalistas, estudiantes, ecologistas, asociaciones de transexuales hasta mujeres cristianas. Más de 30 organizaciones conforman Galegas 8-M, que el pasado domingo sacó a miles de mujeres a la calle en Vigo y que mañana están dispuestas a "parar" toda Galicia. Un informe del sindicado Comisiones Obreras revela que la "precarización" sigue dominando el empleo femenino y que, de hecho, pese a estar más "cualificadas" están "infrarrepresentadas" en los puestos de dirección de las empresas.Los datos del informe Mujeres en el mercado laboral gallego: empobrecidas por género, desiguales por salario fueron presentados esta semana por la economista Silvia Parga y la secretaria de Muller e Igualdade de CC.OO. en Galicia, Mamen Sabio. Entre otros datos, indicaron que, pese a queVigo se moviliza por el Día Internacional de la Mujer. Desde hoy y hasta el próximo 27 de marzo, decenas de actividades reivindicaran su importancia en la actividad y la necesidad de conseguir una igualdad con los hombres. Marchas, conciertos, proyecciones cinematográficas o paseos literarios copan la intensa programación municipal.