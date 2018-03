Tráfico defiende el "excelente estado de la movilidad" en el municipio

La Concellería de Tráfico defiende "el excelente estado de la movilidad" en Vigo. Después de que la consultora Inrix señalase en uno de sus últimos informes -recogido por la DGT en su web- que los conductores vigueses perdieron el año pasado 15 horas en embotellamientos, el Concello insiste en la calidad del tráfico en el municipio. "El estudio no responde a la realidad de Vigo y contiene datos de viales que no están en la ciudad y que no son competencia del Concello de Vigo, como Rande y la A-55", argumentan desde Praza do Rei.

El Ayuntamiento insiste en que la "calidad de la circulación" repuntó en 7,5 puntos porcentuales en comparación con 2016. "Conviene destacar que ese logro se realizó al tiempo que se desplegó una intensa actividad inversora en obra pública", anota el Concello. El departamento municipal de Tráfico apostilla además que de los 40 principales recorridos de la ciudad analizados por Inrix, el 92,5% obtuvo una calificación "buena" o "muy buena".

El informe de la consultora concluye que, por término medio, el año pasado los conductores vigueses pasaron un 10% del tiempo que dedicaron a circular por Vigo parados por un colapso de tráfico o por accidentes. Con esos datos, el informe elaborado por Inrix sitúa a Vigo a la cabeza de las ciudades gallegas con más atascos y entre las veinte urbes más congestionadas de España.

El número de horas que los conductores olívicos se pasaron retenidos en atascos -15, en 2017- es el mismo que el anotado en Ferrol y supera ligeramente al de A Coruña y Ourense, que tienen una media de 13 horas de atascos al año. Los niveles más bajos se detectan en Pontevedra, con solo nueve horas en todo 2017. Los vecinos de la urbe del Lérez perdieron un 6% de su tiempo de conducción en embotellamientos.