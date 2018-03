El Hospital Povisa prioriza la rehabilitación frente a la cirugía en patologías de suelo pélvico

Las patologías de suelo pélvico como puede ser la incontinencia urinaria causada por la debilidad de los músculos empiezan a tener una enorme prevalencia entre la población. Estas dolencias no tienen una cura definitiva pero sí es posible mejorar la calidad de vida del paciente con un solo apunte: su implicación. Cambiar determinados hábitos y la rehabilitación tanto en el centro hospitalario como en el propio domicilio del enfermo son fundamentales.

Para garantizar esta atención personalizada y que cada paciente realice los ejercicios que necesita en función de su edad, sexo o gravedad, el hospital Povisa pone en marcha una Unidad de Urodinamia, donde una especialista en urología funcional supervisa las pruebas desde el primero momento para garantizar un rápido diagnóstico y consiguiente rehabilitación. "Estas patologías son trastornos crónicos, por lo que si no hay interés del paciente por corregirlo no se llega a ninguna parte. El paciente tiene que estar implicado y concienciado en su enfermedad y seguir las pautas que se le marque", explica Míriam Barrio, responsable de esta nueva unidad.

Estas pautas recomendadas pasan por una correcta ingesta de agua, evitar el tabaco, realizar determinados ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, controlar el exceso de peso, entre otras. "Esta unidad nos permitirá tratar de manera individual a cada paciente, pero estos deben poner de su parte y ser constantes", admite la facultativa, que recalca que la cirugía solo se emplea en casos muy graves.

Por anatomía, la mujer de avanzada edad está más predispuesta a padecer esta enfermedad, pero los hombres o incluso la gente joven no están exentos de sufrirla. "Es cierto que está muy relacionada con los efectos del embarazo y del parto o incluso de la menopausia; en ningún caso es grave pero sí merma la confianza y la calidad de vida de la mujer. En varones, esta patología puede darse tras sufrir un cáncer de próstata, por ejemplo; y lo cierto es que cada vez vemos que afecta a más gente joven, pero como todos hasta que no tienen un problema no acuden al médico. Sigue siendo un tema tabú", aprecia la médico Barrio.