La fusión hecha espectáculo

¿Quién dijo que la música dance y la ópera son incompatibles? Una treintena de artistas desmontan el mito sobre los géneros musicales y no dudan en fusionar sobre el escenario del auditorio Mar de Vigo los ritmos más rockeros son la fluidez del jazz o la religiosidad del gospel. El musical Music Has No Limits rememoró los grandes éxitos de la música dando vida a temas de Michael Jackson, U2, Queen, Barbra Streisand o Guns N'Roses.El show llegó a Vigo precedido de del gran éxito cosechado en escenarios de todo el mundo como el prestigioso Lincoln Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el estadio Bayfront Park de Miami.