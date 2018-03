Tutores antiacoso de uniforme

La conflictividad en las aulas merece un tratamiento especializado. Para ello se puso en marcha el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, que duplicó el número de solicitudes de colegios en este último año. El ciberacoso, el bullying, la violencia de género o las adicciones a alcohol y drogas centran las charlas.

Sueñan con ser youtubers, no discriminan seguidores en sus redes sociales, fotografían a sus profesores el día que llevan "pintas", o dejan constancia de su rutina y horarios a través de selfies que publican en las Instagram stories. Lo que a priori semejan prácticas inocentes, pueden acarrear graves consecuencias. "Los niños o adolescentes tienen un gran desconocimiento de Internet; no le tienen miedo. No ven riesgo alguno por ejemplo a esa localización continúa o a tener más de 1.200 seguidores que no conocen. Para ellos los pederastas solo existen en los medios. Tienen y deben aprender las consecuencias de sus actos".

Estas palabras son el resultado de muchas charlas a jóvenes estudiantes que empiezan a coquetear con el libre uso de Internet; y parten de profesionales especializados en evitar el acoso y mejorar la convivencia: la Policía Nacional.

Dos agentes del grupo de Participación Ciudadana, Mercedes Dabán y Mercedes Fernández recorren a diario colegios e institutos de Vigo para informar sobre el peligro de las redes sociales, el ciberacoso, bullying, violencia de género o el consumo de drogas y alcohol tanto a alumnos de Primaria como de la ESO. Pero sus intervenciones no solo buscan prevenir porque en más de una ocasión han tenido que curar. "Nos hemos encontrado con alumnos que tuvieron que abandonar las charlas llorando al revivir la situación de acoso de la que fueron víctima", recuerda la agente Dabán. "Entienden cualquier insulto o vejación a sus compañeros como una broma, pero cuando le dices que el Código Penal lo castiga con cárcel o con multa para sus padres, se les cambia la cara a muchos", añade.

La falta de empatía, afirma la policía, es el rasgo más común de los adolescentes, que no entienden el daño que pueden causar y menos si este se produjo a través de redes sociales. "Nos vienen niños diciendo que sí insultaron a un compañero pero que al ser por escrito no cuenta; y no se ven que es mucho pero, les queda guardado. Realmente nos damos cuenta que no saben usar las redes sociales; piensan que con borrar algo desaparece y nada más lejos de la realidad", matiza Mercedes Dabán.

Estas charlas se realizan a petición de los propios centros educativos y, aunque reconocen que Vigo no es una ciudad especialmente conflictiva, el número de demandas se multiplicó en el último año. "Los profesores descubren gracias a ellas situaciones que antes desconocían. Ante nosotros los escolares se abren y nos cuentan sus problemas, tanto el niño que ha sido acosador como el que es acosado, y en realidad interiorizan bien las consecuencias. Esto permite a muchos centros poner solución a los conflictos sin que salga del ámbito escolar", aclara la agente de Vigo.

Charlas a profesores y padres

Con frecuencia, estas charlas traspasan el ámbito escolar y ahondan en el parental, donde las responsables de esta iniciativa encuentran la base de muchos de estos problemas. "Que niños de siete años jueguen a videojuegos de carreras ilegales, o en el que se atropella a gente o en los que se compra droga son dinámicas a cambiar, porque sino el menor terminará normalizándolas.

Sin embargo muchos padres lo ven como un juego, algo normal en la edad y no le dan la importancia que merece; nos gustaría poder hacer más hincapié en este punto", asevera Dabán, quien reconoce que son muchos los progenitores que salen "asustados" de las charlas. "Tienen que saber que hay aplicaciones para controlar a sus hijos en redes sociales y evita peligros mayores".

Y es que aunque son muchos los escolares que reniegan de esta peligrosidad, está ahí. "Nos sorprende escuchar que niños con 10 o 11 años tienen a más de 400 personas en su red social, cuando les preguntas si conocen a todos te dicen que no, que lo importante son los seguidores, que los pederastas no existen; que no hay tantos. Este desconocimiento es lo peligroso", advierten las dos policías nacionales.

A día de hoy son más de 70 los centros en lista de espera para poder contar con estas charlas. Ayer fue el turno del IES O Rosais y el instituto de Castelao. En estos casos, donde la edad de los escolares es mayor la violencia de género y las adicciones a drogas o alcohol son otros de los temas más demandados por los centros.