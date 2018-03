Vecinos celebran el mes del veto: "No tiene vuelta atrás"

Desde la primera semana que los residentes en Sanjurjo Badía aplaudieron la prohibición del tráfico pesado por esta calle a considerarla una mejora "sustancial" en su calidad de vida. Por lo que la Asociación Vecinal de Teis volvió a ratificar ayer su valoración "positiva" al evaluar el balance de su primer mes en vigor. "Esta calle no reúne las condiciones para soportar el paso de camiones. Debió prohibirse hace años y no tiene vuelta atrás", avisa. Con todo, el colectivo aprovechó para recordar que la medida municipal "no llega para mejorar el tráfico en Teis". "Es necesario eliminar de inmediato el peaje Rande-Vigo y la conversión de la AP-9 en vía urbana desde Padín, con acceso en diferentes puntos", reitera.