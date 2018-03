La huelga judicial ya impidió a más de 70 parejas iniciar los trámites para sus bodas

La solución al conflicto aún no se vislumbra. Y con el paso de los días la situación de parálisis judicial no hace más que acrecentar el número de expedientes que se acumulan. La huelga de funcionarios judiciales suma 16 jornadas con un seguimiento masivo. Uno de los muchos servicios donde es evidente la inactividad es en el Registro Civil, donde solo se garantizan las licencias de enterramiento y aquello, siempre previa acreditación, cuyo plazo esté a punto de vencer. Las bodas civiles que ya estaban señaladas también se están celebrando, pero, en relación con estos enlaces, no se está iniciando ni un solo expediente nuevo. En lo que va de paro -desde el 7 de febrero- más de 70 parejas han tenido que volverse a sus casas sin poder comenzar los trámites. "Ni siquiera se da información", afirman.

Para articular un expediente matrimonial los novios tienen que ir al Registro Civil varias veces. Pero ninguno de estos trámites se hace al no estar incluidos en los servicios mínimos. Muchas parejas tienen un largo período por delante para arreglar todo lo necesario, pero la situación "más acuciante", explican, es para aquellas que por ejemplo ya tienen fecha de boda en otro municipio y tramitaron su expediente en Vigo. Deben ir a recogerlo. "Pero no se les está dando", señalan.

También en el Registro Civil vigués hay casi 300 defunciones sin inscribir, así como unos 200 nacimientos. Tampoco, salvo casos urgentes que se acrediten, se dan certificados. Uno de los que se piden de forma frecuente son las fes de vida. Esta situación, explican varios funcionarios, ya ha provocado que sobre todo en los últimos días ciudadanos que acuden al servicio hayan mostrado su malestar por la situación, rellenando incluso impresos para dejar constancia de sus quejas. "A medida que pasan las jornadas la gente está más enfadada; hay personas que ya vinieron varios días sin poder realizar la gestión que querían...", cuentan.

Y, mientras, se siguen suspendiendo juicios y otros diligencias. En el edificio viejo la actividad es mínima. En el edificio nuevo, junto a las salas con amplios servicios mínimos como la de guardia y la de Violencia sobre la Mujer, una de las pocas donde hay vistas y se mantiene cierta normalidad es en el Juzgado Penal 2. Ayer un grupo de escolares asistieron a los juicios que hubo.

Y ayer los huelguistas participaron en una manifestación en Pontevedra. Hoy hay otra en Vigo y se reunirán con el alcalde, Abel Caballero.