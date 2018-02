Vigo pierde el "apellido" Picasso 20 años después

El apellido Picasso dejará de lucir para siempre en la trasera de los monovolúmenes vigueses. La decisión de Citroën de rebautizar la gama Picasso (Grand C4 Picasso y C4 Picasso) como SpaceTourer -como avanzó FARO- pone fin a una relación de casi dos décadas entre la marca francesa y los herederos del pintor malagueño, a los que ha tenido que pagar royalties durante todos estos años por el uso de su apellido. Hasta la fecha, Balaídos ha producido casi tres millones de monovolúmenes Picasso, a los que se suman los C3 Picasso ensamblados en la planta eslovaca de Trnava.

Según explicó Citroën, este cambio de nombre se debe a una estrategia comercial para reagrupar bajo una misma denominación productos "modernos y complementarios" que permiten viajar a grupos de personas formados por entre cinco y nueve miembros. Aunque fuentes consultadas apuntan a que el grupo capitaneado por Carlos Tavares se ha cansado de pagar royalties por el uso del apellido Picasso a los herederos del artista español. PSA nunca llegó a revelar cuánto costaba serigrafiar la marca Picasso en sus modelos familiares, aunque algunos medios franceses como L'Express llegaron a manejar la cifra de 100 euros por vehículo -en una publicación de 2007-, un dato que nunca fue confirmado por la multinacional automovilística.

Balaídos se despide de los Picasso -ahora, SpaceTourer- justo dos años antes de decir adiós a la actual generación de monovolúmenes de Citroën, cuyo fin de serie está previsto, según los programas de trabajo de la factoría, en el horizonte de 2020. Ese año, PSA-Vigo se olvidará el segmento de los monovolúmenes, muy castigado por la crisis en estos últimos años y por la irrupción de los SUV, para centrarse en los vehículos comerciales ligeros -con sus derivados turismo-, con los K9, y en los todocamino, con el V20. Queda la incógnita de qué ocurrirá con los sedanes para países emergentes Citroën C-Elysée y Peugeot 301, cuyas próximas generaciones podrían fabricarse en su totalidad en Kénitra (Marruecos).

Los Picasso han sido y son unos superventas. De la primera generación, el Xsara Picasso, llegaron a fabricarse más de millón y medio de coches y estuvo a la venta la friolera de once años (1999-2010). Las dos posteriores, el primer C4 Picasso y el actual, sufrieron el estallido de la crisis económica y sus ventas no fueron comparables a las del Xsara. Aun así, han conseguido liderar con mano de hierro el segmento de los monovolúmenes en Europa. Además, el primer C4 Picasso impulsó la llegada a Vigo de media docena de fabricantes de componentes -Benteler, Denso, Antolín, etc.- y los dos contribuyeron a la modernización de la factoría.