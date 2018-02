La huelga cercena la nómina de los funcionarios judiciales: hasta 430 euros menos

Otro día más. Y con la jornada de hoy ya suman 16. La huelga de funcionarios sigue con un masivo seguimiento en los juzgados de Vigo y sin solución al conflicto a la vista. Los trabajadores recibieron ayer la primera de sus nóminas desde que arrancó este paro indefinido. Unos documentos en los que ya han visto reflejados los descuentos en sus sueldos por su participación en el conflicto. Las cantidades varían en función del cuerpo al que pertenecen -auxilio, tramitador o gestor-, la antigüedad o si acudieron a trabajar algunos de los días contabilizados por estar asignados a los servicios mínimos, pero las pérdidas llegan hasta en torno los 435 euros.

"Me descontaron 400 euros correspondientes a seis días", afirmaba un delegado sindical con categoría de auxilio judicial, el cuerpo de menor categoría. Las jornadas que le restaron fueron la del 25 de enero (un paro anterior al indefinido que duró un día) y otras cinco correspondientes ya a la huelga sin fecha final que arrancó el 7 de febrero: los días 7, 8 y 9, así como los 12 y 13. "La próxima [nomina] va a ser peor, voy a tener que pagarle yo a ellos", ironizaba ante el hecho de que, ante la prolongación del conflicto, el número de jornadas a restar del sueldo será mucho mayor.

A otra trabajadora, del cuerpo de tramitación, le descontaron cuatro de los seis días que ya se contemplan en esta nómina. Los otros dos estuvo de servicios mínimos. Ha perdido unos 260 euros. "La situación se está alargando y claro que preocupa, no hay avances, reflexionas...; pero al menos esta semana y la que viene seguiré, lo tengo claro, porque es una reivindicación justa", dice. Algunos compañeros, aunque los menos, "han caído", se "han reincorporado" al trabajo por "desgaste". "Hay gente que se viene abajo, económicamente es complicado estar así...; es duro", resume esta mujer.

Una gestora, el cuerpo de mayor categoría, relataba que perdió en torno a 400 euros por cinco jornadas. "Y de cara al próximo mes ya asumimos que no vamos a cobrar", afirmaba resignada, pero convencida de continuar adelante. A otros funcionarios aún no se le contabilizaron todos estos días de descuento. "Me restaron solo unos 120 euros por dos jornadas", concretaba un trabajador de otro cuerpo. Otra gestora tuvo una merma de 435 euros. Con más de 20 años de antigüedad, participó en las seis jornadas descontadas.

El hecho de que los cálculos de esta nómina alcanzaran hasta el 13 de febrero causó la indignación de sindicatos y trabajadores. "Generalmente cierran las nóminas a día 5; esta vez lo hicieron hasta el 13 para empezar a descontarnos por la huelga -que arrancó el 7-, como una medida de presión para que veamos el dinero que perdemos por participar en la misma", opina.

Participación elevada

Lo cierto es que por ahora la participación en la huelga por parte de los funcionarios vigueses sigue siendo muy elevada. "El seguimiento es superior al 90%", valoraba un delegado sindical integrante del piquete informativo que recorrió los distintos juzgados vigueses. Casi 50 trabajadores se unieron a este grupo. La mayoría de juicios y procesos como videoconferencias -como una que había ayer con Portugal- se aplazaron, aunque en alguna que otra sala sí que se llevaron a cabo diligencias que no forman parte de servicios mínimos. Un juzgado Penal celebró sus vistas con normalidad -lo lleva haciendo prácticamente desde que arrancó el paro-, y en dos salas de Instrucción hubo tomas de declaraciones.

Hoy habrá una manifestación en Pontevedra. Si el seguimiento es amplio por parte de los funcionarios, no ocurre lo mismo con el cuerpo de los forenses, cuyos profesionales, en el caso de Vigo, no se han unido, al menos por ahora, a este paro indefinido.