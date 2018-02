El libre acceso a Toralla sigue en el limbo: Costas y Concello niegan tener competencias

El Ministerio de Medio Ambiente y el Concello no se ponen de acuerdo sobre cuál de las dos administraciones debe poner fin al veto de libre acceso que mantienen los vecinos de Toralla contra los peatones. Ambas partes señalan que deber ser la otra la que garantice el tránsito al mar por los viales interiores, que son de titularidad privada.

Desde Costas aseguran desconocer quiénes son los dueños de los caminos de la isla, aunque explican que debe ser la corporación local la que certifique la servidumbre de acceso al mar mediante los planes y normas de ordenación territorial y urbanística, una competencia, señalan desde Madrid, que no le corresponde al ministerio.

Fuentes del gobierno local desmienten a Medio Ambiente e indican que la autoridad exclusiva en la servidumbre de paso que tiene que garantizar el acceso a toda la costa pertenece a la Dirección General de Costas. "Solo hay que ver quién concedió la concesión del puente que, obviamente, no fue el Concello", comentan desde Praza do Rei. Además, indican que la defensa y preservación del dominio marítimo-terrestre es también competencia del Estado, por lo que ellos no pueden actuar.

Mientras ambas administraciones dirimen cuál debe actuar sobre la prohibición de entrada en Toralla, una barrera física y un vigilante obligan a conductores y peatones a dar media vuelta cuando se aproximan a la entrada. Tan solo pueden disfrutar de los dos arenales que se encuentran junto al acceso principal de la isla. Hay que recordar que la limitación era todavía mayor hasta 1990, cuando el viaducto que une la ínsula con O Vao fue liberalizado al paso de cualquier particular.

Los propietarios -alrededor de 170 vecinos- defienden el veto argumentando que el entorno se dañaría si cada curioso que se acerca logra adentrarse en la isla. Su negativa no tiene amparo legal ya que la Ley de Costas fija que un ciudadano debe poder llegar a la ribera de la isla a pie, algo que evidentemente no se cumple en este caso. La semana pasada el grupo Marea de Vigo urgió al Concello a reclamar "ya" todos los viales de Toralla como públicos y su portavoz, Rubén Pérez, incidió en la necesidad de iniciar "actuaciones judiciales y movilizaciones ciudadanas" para conseguirlo.

Recientemente el gobierno local exigió a Costas recuperar el dominio público de la isla para diseñar una senda litoral que puedan disfrutar todos los vigueses y visitantes que se acerquen hasta allí. Los informes municipales consideran "prioritario" un nuevo camino que ocupe todo el perímetro.

Durante los últimos años los propietarios han ganado terreno hacia el mar y han hecho más grandes sus propias parcelas. Los mapas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente muestran que hasta cuatro piscinas han sobrepasado la zona de dominio público marítimo-terrestre.