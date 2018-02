Trabajadores de urgencias piden medios para atender "con dignidad" a los pacientes

Celadores, enfermeras y auxiliares deUrgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro se reunieron esta mañana con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para pedirle su apoyo a las reclamaciones de más recursos para el servicio para atender "con dignidad" a los pacientes.

La celadora Mónica Domínguez denunció "falta de personal y de material" no solo para hacer frente a los "picos" de más de 300 pacientes, sino para los "piquitos" de demanda más habituales con los que también se produce "saturación.Cuenta que, con plantas del Meixoeiro cerradas, "no hay camas", por lo que no pueden ingresar y se quedan en urgencias, donde sufren "saturación" tanto de los espacios como del personal... Una "cadena", explica. Advierten que el déficit de personal no solo afecta a los picos del invierno, sino que el peor mes en urgencias el mes pasado fue agosto.

Critica que solo son dos celadores por la mañana y cuatro por la tarde para trasladar todos los ingresos a las habitaciones y a los pacientes a hacer las pruebas de rayos. Solo en cada uno de estos últimos desplazamientos de pacientes recorren 750 metros.

También reprochan la falta de intimidad de los pacientes que esperan en urgencias.

El alcalde destacó la "inmensa preocupación" que genera lo que los trabajadores le han trasladado y exige "una solución inmediata". "Me lo acaban de describir peor que un hospital de campaña", sostuvo y defendió a estos "profesionales que reclaman una mejor asistencia a los pacientes".