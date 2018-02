Más depara conocer cómo se están desarrollando las conversaciones entre sindicatos y Xunta, que están reunidos hoy de nuevo en Santiago de Compostela tras no haber alcanzado ningún avance en la cita de ayer lunes , que concluyó ya por la noche. Se trata de una de las asambleas más multitudinarias de las celebradas hasta ahora.. Sin embargo los funcionarios, ya en su décimo día de huelga, están dispuestos a seguir luchando. "No nos vamos a rendir", dijeron entre aplausos.

Los sindicatos informaron de que en la reunión de ayer lunes les esperaban como "delincuentes", con policías en las instalaciones, y señalaron que la Xunta no les ofreció "nada". "Pensábamos que cuatro de los puntos iban a estar cerrados, y no fue así", dijo Yolanda Rodríguez, de SPJ-USO. Y en relación con el punto que mantiene, el complemento autonómico transitorio, "no lo tocaron". "Queremos que nos equiparen", insistieron los funcionarios asistentes.